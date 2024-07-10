Сколько людей присоединилось к сбору

Сообщается, что сбор поддержало более 320 тысяч человек из 55 стран. Кроме того, большое количество компаний сделали немалый финансовый вклад.

Напоминаем UNITED24 и Monobank собрали для "Охматдета" 140 миллионов гривен

Это было легендарно! Банка разбито. Всем спасибо,

– так прокомментировал совладелец Mono Олег Гороховский.

Обратите внимание! Сбор для больницы "Охматдет" был закрыт за 41 час.

Какие компании оказали помощь

Всего около 50 компаний выделили значительные суммы для помощи детской больнице. Среди них PrivatBank, McDonald's Ukraine, Genesis, EPAM Ukraine, Investment Capital Ukraine (ICU), Эпицентр К, "Новая Почта", Slots City и многие другие.

Обратите внимание! Полный перечень компаний, которые не остались в стороне, можно найти по ссылке.

В то же время самый большой донат в 20 миллионов гривен отправила онлайн-платформа Grammarly. В то время как по 10 миллионов перечислили AWT Бавария и Kernel.