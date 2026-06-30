Внимание, остался 1 день: известный оператор закрывает сервис пополнения счета

Киевстар прекращает работу одного из способов пополнения счета. Уже с 1 июля абоненты больше не смогут использовать некоторые комбинации клавиш.

Какую услугу пополнения счета прекращает Киевстар

Речь идет о сервисе "Мобильный платеж", который компания решила закрыть из-за того, что он утратил актуальность среди пользователей, сообщает Киевстар.

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Станут недоступны короткая команда *134# и голосовое меню по номеру 899. До конца июня абоненты еще могут пользоваться этими способами пополнения, однако после 1 июля их больше не будет.

Мы обновляем способы пополнения счета и закрываем те, которые наша внутренняя аналитика определяет как неактуальные, ведь наши абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы,

– сообщили в Киевстар.

В первую очередь нововведение коснется абонентов, которые пополняли счет без приложений, сайтов или банковских сервисов.

Как пополнить счет в Киевстар

Оператор рекомендует использовать цифровые сервисы. Пополнить счет можно будет через:

приложение "Мой Киевстар";

официальный сайт оператора;

банковские приложения.

Также клиенты могут воспользоваться другими современными способами оплаты, которые поддерживают пополнение мобильного счета.

Кстати, абоненты Киевстара также получили возможность существенно сократить расходы на мобильную связь. Оператор позволяет снизить стоимость одного из своих популярных тарифных планов сразу на 150 гривен

Речь идет о тарифном пакете "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий", который предусматривает специальную опцию под названием "Экономия". Такая функция будет полезна пользователям мобильной связи, которые оплачивают пакеты услуг, но фактически не используют их в полной мере. Для многих абонентов могут быть неактуальны роуминг, большие пакеты мобильного интернета, SMS или дополнительные сервисы.

После ее подключения стоимость тарифа снижается с 450 до 300 гривен за четыре недели. Активировать опцию можно через приложение "Мой Киевстар", по номеру 47765 или с помощью USSD-команды 47765#.