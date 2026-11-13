Лимиты на переводы для ФЛП будут существенно сокращены: что изменится с 14 ноября

С 14 ноября украинские банки и платежные сервисы существенно снижают ежемесячные лимиты на переводы средств. Это касается предпринимателей первой, второй и третьей групп.

Какими будут лимиты для ФЛП с 14 ноября

Правила предусматривают два этапа снижения максимальных месячных объемов переводов для предпринимателей 1–3 групп, как следует из Меморандума.

В настоящее время, а именно с 14 августа, действуют такие ограничения:

для ФЛП 1-й группы – до 600 тысяч гривен в месяц;

для ФЛП 2 и 3 групп – до 3 миллионов гривен в месяц.

С 14 ноября предельные суммы планируется уменьшить:

для ФЛП 1-й группы – до 400 тысяч гривен в месяц;

для ФЛП 2-й и 3-й групп – до 1 миллиона гривен в месяц.

Кого коснутся новые ограничения

Снижение лимитов не означает, что банки автоматически установят одинаковые ограничения для всех предпринимателей. Усиленный финансовый мониторинг в первую очередь коснется тех категорий бизнеса, операции которых могут потребовать дополнительной проверки.

В частности, под более пристальный контроль могут попасть:

Вновь созданные ФЛП. Предпринимателей, зарегистрировавшихся менее шести месяцев назад, будут проверять более тщательно, поскольку первое полугодие работы считается периодом повышенного изучения финансовой деятельности. Бизнес с длительным перерывом в работе. Дополнительное внимание могут привлечь предприниматели, которые долгое время не проводили финансовых операций, а затем внезапно возобновили активность и начали осуществлять переводы на значительные суммы.

В то же время предприниматели с устойчивой финансовой историей могут не ощутить таких изменений. Если ФЛП давно работает прозрачно, проводит предсказуемые операции и своевременно уплачивает налоги, банк может не устанавливать для него индивидуальных ограничений.

Как пояснял в комментарии 24 Канала экономист Олег Гетман, новые ограничения по лимитам для ФЛП ориентированы на борьбу с финансовыми схемами, целью которых является снижение налоговой нагрузки. Например, счета "ФЛП-дропов" используют для "прогона" средств, а через "ФЛП-обналитчиков" легализуют незаконные доходы. Лимиты сделают такие схемы менее привлекательными для использования.