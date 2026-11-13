Ліміти на перекази для ФОПів суттєво скоротять: що зміниться з 14 листопада

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Якими будуть ліміти для ФОПів із 14 листопада

Правила передбачають два етапи зниження максимальних місячних обсягів переказів для підприємців 1 – 3 груп, відомо з Меморандуму.

Наразі, а саме з 14 серпня, діють такі обмеження:

для ФОП 1 групи – до 600 тисяч гривень на місяць;

для ФОП 2 та 3 груп – до 3 мільйонів гривень на місяць.

Із 14 листопада граничні суми планують зменшити:

для ФОП 1 групи – до 400 тисяч гривень на місяць;

для ФОП 2 та 3 груп – до 1 мільйона гривень на місяць.

Кого торкнуться нові обмеження

Зниження лімітів не означає, що банки автоматично встановлять однакові обмеження для всіх підприємців. Посилений фінансовий моніторинг насамперед стосуватиметься категорій бізнесу, операції яких можуть потребувати додаткової перевірки.

Зокрема, під пильніший контроль можуть потрапити:

Новостворені ФОПи. Підприємців, які зареєструвалися менш ніж шість місяців тому, перевірятимуть уважніше, оскільки перше півріччя роботи вважається періодом підвищеного вивчення фінансової діяльності. Бізнес із тривалою перервою в роботі. Додаткову увагу можуть привернути підприємці, які довго не проводили фінансових операцій, а потім раптово відновили активність і почали здійснювати перекази на значні суми.

Водночас підприємці зі сталою фінансовою історією можуть не відчути таких змін. Якщо ФОП давно працює прозоро, проводить передбачувані операції та вчасно сплачує податки, банк може не встановлювати для нього індивідуальних обмежень.

Як пояснював у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман, нові обмеження лімітів для ФОП орієнтовані на боротьбу з фінансовими схемами, метою яких є зменшення податкового навантаження. Наприклад, рахунки "ФОПів-дропів" використовують для "проганяння" коштів, а через "ФОПів-обнальщиків" легалізують незаконні доходи. Ліміти робитимуть такі схеми менш привабливими для використання.