С 1 января 2027 года украинцы, продающие товары через OLX Доставку, должны будут проходить обязательную верификацию через "Дию". Кроме того, маркетплейс будет предоставлять налоговым органам отчеты о доходах пользователей, количестве сделок и даже банковских реквизитах.

Как будет проходить обязательная проверка продавцов

Новые правила на OLX будут касаться частных продавцов и предпринимателей, однако условия налогообложения для них будут отличаться. Для покупателей ничего не изменится, сообщает платформа.

Верификация через "Дию" будет бесплатной и займет несколько минут. Пройти ее можно будет заранее с 1 декабря 2026 года, а с начала 2027-го она станет обязательной для тех, кто пользуется OLX Доставкой:

При подтверждении первого заказа платформа предложит продавцу пройти проверку. Если этого не сделать, возможность продавать с помощью OLX Доставки будет приостановлена.

При этом сама учетная запись останется активной, а доступ к сервису восстановят после верификации.

Повторно подтверждать личность для каждой следующей продажи, как правило, не придется. Исключение – ситуации, когда OLX понадобится дополнительно уточнить информацию.

Когда продавцам придется платить 10% налога

Для частных продавцов предусмотрен налог в размере 10%, но он будет применяться не ко всем доходам. Решающим будет общий объем продаж через OLX Доставку за календарный год:

Если сумма продаж не превышает эквивалент 2 000 евро, налог удерживаться не будет. Если доход превысит этот порог, 10% будут начислены только на сумму превышения. С началом нового календарного года лимит будет обновляться.

Например, если за год продавец реализовал товары на сумму, эквивалентную 2 500 евро, налог будет удержан с 500 евро превышения. В таком случае он составит эквивалент 50 евро.

Обратите внимание! Эти 10% не являются комиссией OLX – речь идет о государственном налоге, который платформа будет удерживать и перечислять в бюджет. Если человек продает товары также на других маркетплейсах, доходы с разных платформ могут суммироваться для определения общего лимита.

Какие данные OLX будет передавать в налоговую

Маркетплейс будет подавать отчет о доходах продавцов ежегодно. Первый отчет будет охватывать операции за 2027 год, а передать его в Государственную налоговую службу OLX должна в 2028 году.

Налоговая служба будет получать не только информацию о суммах продаж, но и личные данные пользователей. В частности, в отчет будут включаться:

Личная информация: фамилия, имя и отчество (при наличии), основной адрес проживания, дата рождения, налоговый номер и страна его выдачи, страна налогового резидентства, а также номер плательщика НДС, если он есть.

фамилия, имя и отчество (при наличии), основной адрес проживания, дата рождения, налоговый номер и страна его выдачи, страна налогового резидентства, а также номер плательщика НДС, если он есть. Банковские реквизиты: IBAN, на который поступают выплаты. Если деньги получает другое лицо, OLX будет передавать также данные владельца счета.

IBAN, на который поступают выплаты. Если деньги получает другое лицо, OLX будет передавать также данные владельца счета. Сведения о продажах: сумму полученного вознаграждения, количество заключенных сделок, комиссии и налоги, удержанные платформой. Эти показатели будут указываться отдельно за каждый квартал.

При этом отчет OLX не заменит личную налоговую декларацию продавца. В компании отмечают, что информация будет шифроваться и передаваться по защищенным каналам. OLX также подчеркивает, что не продает данные пользователей и не передает их третьим лицам, в частности правоохранительным органам, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.

При этом ГНСУ сможет обмениваться полученными сведениями с налоговыми органами других стран, участвующих в соответствующих международных соглашениях.

Что изменится для ФЛП и покупателей

Для предпринимателей, которые продают товары как ФЛП и подключили свой предпринимательский счет к учетной записи OLX, принципы налогообложения останутся прежними. Они продолжат уплачивать налоги по действующим для них ставкам, однако информация о продажах через OLX Доставку будет попадать в годовой отчет платформы.

Подключение счета ФЛП также позволяет получать выплаты за OLX Доставку непосредственно на IBAN.

Для покупателей никаких нововведений не предусмотрено: им не нужно проходить верификацию через Дию или выполнять дополнительные действия при оформлении заказов.