С 1 января 2027 года OLX меняет правила: кого это касается
С 1 января 2027 года украинцы, продающие товары через OLX Доставку, должны будут проходить обязательную верификацию через "Дию". Кроме того, маркетплейс будет предоставлять налоговым органам отчеты о доходах пользователей, количестве сделок и даже банковских реквизитах.
Как будет проходить обязательная проверка продавцов
Новые правила на OLX будут касаться частных продавцов и предпринимателей, однако условия налогообложения для них будут отличаться. Для покупателей ничего не изменится, сообщает платформа.
Верификация через "Дию" будет бесплатной и займет несколько минут. Пройти ее можно будет заранее с 1 декабря 2026 года, а с начала 2027-го она станет обязательной для тех, кто пользуется OLX Доставкой:
- При подтверждении первого заказа платформа предложит продавцу пройти проверку. Если этого не сделать, возможность продавать с помощью OLX Доставки будет приостановлена.
- При этом сама учетная запись останется активной, а доступ к сервису восстановят после верификации.
- Повторно подтверждать личность для каждой следующей продажи, как правило, не придется. Исключение – ситуации, когда OLX понадобится дополнительно уточнить информацию.
Когда продавцам придется платить 10% налога
Для частных продавцов предусмотрен налог в размере 10%, но он будет применяться не ко всем доходам. Решающим будет общий объем продаж через OLX Доставку за календарный год:
- Если сумма продаж не превышает эквивалент 2 000 евро, налог удерживаться не будет.
- Если доход превысит этот порог, 10% будут начислены только на сумму превышения.
- С началом нового календарного года лимит будет обновляться.
Например, если за год продавец реализовал товары на сумму, эквивалентную 2 500 евро, налог будет удержан с 500 евро превышения. В таком случае он составит эквивалент 50 евро.
Обратите внимание! Эти 10% не являются комиссией OLX – речь идет о государственном налоге, который платформа будет удерживать и перечислять в бюджет. Если человек продает товары также на других маркетплейсах, доходы с разных платформ могут суммироваться для определения общего лимита.
Какие данные OLX будет передавать в налоговую
Маркетплейс будет подавать отчет о доходах продавцов ежегодно. Первый отчет будет охватывать операции за 2027 год, а передать его в Государственную налоговую службу OLX должна в 2028 году.
Налоговая служба будет получать не только информацию о суммах продаж, но и личные данные пользователей. В частности, в отчет будут включаться:
- Личная информация: фамилия, имя и отчество (при наличии), основной адрес проживания, дата рождения, налоговый номер и страна его выдачи, страна налогового резидентства, а также номер плательщика НДС, если он есть.
- Банковские реквизиты: IBAN, на который поступают выплаты. Если деньги получает другое лицо, OLX будет передавать также данные владельца счета.
- Сведения о продажах: сумму полученного вознаграждения, количество заключенных сделок, комиссии и налоги, удержанные платформой. Эти показатели будут указываться отдельно за каждый квартал.
При этом отчет OLX не заменит личную налоговую декларацию продавца. В компании отмечают, что информация будет шифроваться и передаваться по защищенным каналам. OLX также подчеркивает, что не продает данные пользователей и не передает их третьим лицам, в частности правоохранительным органам, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.
При этом ГНСУ сможет обмениваться полученными сведениями с налоговыми органами других стран, участвующих в соответствующих международных соглашениях.
Что изменится для ФЛП и покупателей
Для предпринимателей, которые продают товары как ФЛП и подключили свой предпринимательский счет к учетной записи OLX, принципы налогообложения останутся прежними. Они продолжат уплачивать налоги по действующим для них ставкам, однако информация о продажах через OLX Доставку будет попадать в годовой отчет платформы.
Подключение счета ФЛП также позволяет получать выплаты за OLX Доставку непосредственно на IBAN.
Для покупателей никаких нововведений не предусмотрено: им не нужно проходить верификацию через Дию или выполнять дополнительные действия при оформлении заказов.