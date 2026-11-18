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Як проходитиме обов'язкова перевірка продавців

Нові правила на OLX стосуватимуться приватних продавців і підприємців, однак умови оподаткування для них відрізнятимуться. Для покупців нічого не зміниться, повідомляє платформа.

Верифікація через Дію буде безоплатною та займатиме кілька хвилин. Пройти її можна буде заздалегідь із 1 грудня 2026 року, а з початку 2027-го вона стане обов'язковою для тих, хто користується OLX Доставкою:

Під час підтвердження першого замовлення платформа запропонує продавцеві пройти перевірку. Якщо цього не зробити, можливість продавати з OLX Доставкою призупинять.

Водночас сам обліковий запис залишиться активним, а доступ до сервісу відновлять після верифікації.

Повторно підтверджувати особу для кожного наступного продажу зазвичай не доведеться. Виняток – ситуації, коли OLX знадобиться додатково уточнити інформацію.

Коли продавцям доведеться сплачувати 10% податку

Для приватних продавців передбачено податок у розмірі 10%, але він застосовуватиметься не до всіх доходів. Вирішальним буде загальний обсяг продажів через OLX Доставку за календарний рік:

Якщо сума продажів не перевищує еквівалент 2 000 євро, податок не утримуватимуть. Якщо дохід перевищить цей поріг, 10% нарахують лише на суму перевищення. З початком нового календарного року ліміт оновлюватиметься.

Наприклад, якщо за рік продавець реалізував товарів на суму, еквівалентну 2 500 євро, податок утримають із 500 євро перевищення. У такому разі він становитиме еквівалент 50 євро.

Зауважте! Ці 10% не є комісією OLX – ідеться про державний податок, який платформа утримуватиме та перераховуватиме до бюджету. Якщо людина продає товари також на інших маркетплейсах, доходи з різних платформ можуть підсумовуватися для визначення загального ліміту.

Які дані OLX передаватиме до податкової

Маркетплейс подаватиме звіт про доходи продавців щороку. Перший звіт охоплюватиме операції за 2027 рік, а передати його до Державної податкової служби OLX має у 2028 році.

Податкова отримуватиме не лише інформацію про суми продажів, а й особисті дані користувачів. Зокрема, у звіт включатимуть:

Особисту інформацію: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), основну адресу проживання, дату народження, податковий номер та країну його видачі, країну податкового резидентства, а також номер платника ПДВ, якщо він є.

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), основну адресу проживання, дату народження, податковий номер та країну його видачі, країну податкового резидентства, а також номер платника ПДВ, якщо він є. Банківські реквізити: IBAN, на який надходять виплати. Якщо гроші отримує інша особа, OLX передаватиме також дані власника рахунку.

IBAN, на який надходять виплати. Якщо гроші отримує інша особа, OLX передаватиме також дані власника рахунку. Відомості про продажі: суму отриманої винагороди, кількість укладених угод, комісії та податки, утримані платформою. Ці показники зазначатимуть окремо за кожен квартал.

Водночас звіт OLX не замінюватиме особисту податкову декларацію продавця. У компанії зазначають, що інформацію шифруватимуть і передаватимуть захищеними каналами. OLX також наголошує, що не продає дані користувачів і не передає їх третім особам, зокрема правоохоронним органам, крім випадків, передбачених міжнародними договорами.

Водночас ДПС зможе обмінюватися отриманими відомостями з податковими органами інших країн, які беруть участь у відповідних міжнародних угодах.

Що зміниться для ФОП і покупців

Для підприємців, які продають товари як ФОП і підключили свій підприємницький рахунок до облікового запису OLX, принципи оподаткування залишаться незмінними. Вони продовжать сплачувати податки за чинними для них ставками, однак інформація про продажі через OLX Доставку потраплятиме до щорічного звіту платформи.

Підключення рахунку ФОП також дає змогу отримувати виплати за OLX Доставку безпосередньо на IBAN.

Для покупців жодних нововведень не передбачено: їм не потрібно проходити верифікацію через Дію чи виконувати додаткові дії під час оформлення замовлень.