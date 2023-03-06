Rozetka развивает бизнес в Польше и ищет новых сотрудников
Источник:AIN.UA
Интернет-супермаркет Rozetka запустил польский сайт и ищет новых сотрудников. Кому украинский бизнес готов предложить работу в Польше, читайте дальше.
Rozetka в Польше
Сначала интернет-супемаркет сообщил своим потребителям, что у них появилась доставка в Польшу, а затем запустил сайт с польским доменом и активно ищет сотрудников.
Читайте также "Без причины": Zoom уволил президента компании Грега ТомбаНапомним, о том, что Rozetka запустила доставку в Польшу, стало известно еще в сентябре 2022 года. Она распространялась на продукты питания, напитки, средства гигиены, одежду и другие товары широкого спроса.
Rozetka запустила польский сайт
Верстка польской версии сайта Rozetka полностью повторяет украинскую. Вместе с тем в Польше интеррент-супермаркет предлагает заметно меньший ассортимент, а товарных категорий не так много, как у украинского сайта.
Как выглядит польский сайт Rozetka / Скриншот AIN.UA
Каких сотрудников ищет Rozetka
В начале марта 2023 г. компания также разместила несколько вакансий, указывающих на развитие польской версии сайта.
- 3 марта стало известно, что интернет-супермакет ищет контент-менеджера со знанием польского языка в направлении бытовой техники. Специалист должен добавлять и модерировать товары на сайте, а также проверять карточки товаров на ошибки.
- Также Rozetka ищет модератора перевода на польский язык, который будет переводить описание товаров для сайта и проверять уже имеющиеся переводы.