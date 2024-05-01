Ахметов попал в рейтинг самых богатых людей мира: какое место в списке он занял

1 мая был опубликован рейтинг миллиардеров. Следовательно, в мировой перечень самых богатых людей мира сейчас попал также и Ринат Ахметов.

Какое состояние Рината Ахметова

Поэтому, Ринат Ахметов вошел в список 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его имущество оценивается в 6,34 миллиарда долларов. Сейчас украинский бизнесмен находится на 438 месте, а его состояние с начала года они увеличилось на 499 миллионов долларов.

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И это несмотря на то, что Ринат Ахметов, который владел огромными активами в металлургической и угольной промышленности, понес едва ли не самые большие материальные потери из-за войны. Он остался без заводов, угольных шахт, а медийный бизнес – "Медиа Группу Украина" Ахметов закрыл летом сам, чтобы не попасть под действие закона об олигархах.

Кто попал в тройку самых богатых людей

Первое место в рейтинге занял французский бизнесмен Бернар Арно , который имеет контрольный пакет в компании LVMH. Его на сегодня составляют 215 миллиардов долларов, то есть с начала года они выросли аж на 7 миллиардов долларов.

в рейтинге занял французский бизнесмен , который имеет контрольный пакет в компании LVMH. Его на сегодня составляют 215 миллиардов долларов, то есть с начала года они выросли аж на 7 миллиардов долларов. Второе место в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon – Джефф Безос , состояние которого оценивается в 198 миллиардов долларов. За год он добавил аж 20,8 миллиардов долларов.

в списке занимает основатель и бывший гендиректор Amazon – , состояние которого оценивается в 198 миллиардов долларов. За год он добавил аж 20,8 миллиардов долларов. На третьем месте рейтинга – основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск со своими 194 миллиардами долларов.

Кто еще входит в первую десятку миллиардеров? В первую десятку самых богатых людей мира также вошли: Марк Цукерберг (153 миллиарда долларов), Билл Гейтс (149 миллиарда долларов), Ларри Пейдж (146 миллиардов долларов), Сергей Брин (138 миллиардов долларов), Стив Балмер (130 миллиардов долларов), Уоррен Баффет (132 миллиарда долларов) и Ларри Эллисон (129 миллиардов долларов).

Международная группа Metinvest BV, в которой Ахметов имеет контрольный пакет акций, владела огромным металлургическим заводом "Азовсталь", что стал последней линией обороны Украины в ныне оккупированном городе Мариуполь.