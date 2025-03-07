Гонорары Голливуда: 20 самых высокооплачиваемых актеров и суммы, которые они заработали

Доходы топовых актеров Голливуда значительно превышают доходы от кинопроката. Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс, которые занимают первые позиции, не только снимаются в фильмах, но и активно продвигают их в своих социальных сетях.

Актеры конвертируют популярность в доход

Для них важно не только мастерски исполнять роли, но и уметь конвертировать внимание и поддержку фанатов в значительные финансовые прибыли. Forbes USA подсчитал гонорары голливудских актеров и обнародовал список самых высокооплачиваемых звезд 2024 года, информирует 24 Канал.

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Дуэйн Джонсон, 52 года, анонсировал свое участие в фильме "Кодовое имя "Красный" еще в 2021 году. В течение трех лет он активно продвигал ленту среди своих 394 миллионов подписчиков в Instagram. Хотя критики не скрывали своих негативных отзывов, а кассовые сборы в 186 миллионов долларов не покрыли затрат на создание фильма (250 миллионов долларов), премьера на Amazon Prime Video собрала рекордные 50 миллионов просмотров за первый уикенд.

Важно. Для актеров такого уровня фильмы являются лишь частью многолетних контрактов с киностудиями. Самыми ценными становятся те, кто способен самостоятельно привлекать огромную аудиторию. Контракт Джонсона на "Кодовое имя "Красный" предусматривал не только гонорары за съемки и продюсирование, но и долю от прибыли, что принесло ему рекордные 50 миллионов долларов за один фильм.

Его доходы также пополнили выгодные сделки на "Ваяну-2" и доходы от других проектов. В итоге Джонсон заработал 88 миллионов долларов в год (после выплат агенту и юристу), став самым высокооплачиваемым актером 2024 года.

На второй позиции – Райан Рейнольдс с 85 миллионами долларов. Он не только исполнил главную роль в фильме "Дэдпул и Росомаха", но и стал продюсером и соавтором сценария. Рейнольдс также организовал рекламную кампанию через свое маркетинговое агентство Maximum Effort.

Райан Рейнольдс займет вторую строчку в рейтинге высокооплачиваемых актеров / Фото Getty Images

Однако, 2024 год для Рейнольдса стал знаковым и из-за юридических споров, ведь его имя неоднократно фигурировало в судебных документах в связи с конфликтом между его женой Блейк Лайвли и режиссером Джастином Бальдони.

Третьим в списке стал Кевин Харт с 81 миллионом долларов. Его многочисленные фильмы, телевизионные шоу, подкасты и стендап-выступления делают его одним из самых востребованных комиков.

Кевин Харт тоже заработал более 80 миллионов за год / Фото ЕРА

Эти трое актеров заработали столько же, сколько остальные топ-10 вместе взятые. Они значительно опередили Брэда Питта (32 миллиона долларов), Николь Кидман (31 миллион долларов) и Адама Сэндлера (26 миллионов долларов), которые не владеют собственными маркетинговыми платформами,

– говорится в статье.

Справочно. Средний возраст 20 самых высокооплачиваемых актеров, которые вместе заработали более 730 миллионов долларов в 2024 году, – чуть больше 54 лет. Они получают не только высокие гонорары, но и стабильные выплаты из прошлых хитов. Например, Джерри Сайнфелд (30 миллионов долларов) до сих пор зарабатывает на сериале "Сайнфелд", а Мэтт Деймон (8 миллионов долларов) получает прибыль от франшиз о Борне и друзьях Оушена.

Большинство крупных гонораров 2024 года было заработано вне проката. Шесть из десяти крупнейших кассовых фильмов 2024 года были анимациями, где актеры обычно не получают высокие гонорары.

Поэтому многие звезды Голливуда начали активно сотрудничать со стриминговыми сервисами, где сделки с выкупом оставляют актеру фиксированную плату, которая часто выше стандартных 20 миллионов долларов за кинотеатральные релизы. Например, Питт (№6) и Джордж Клуни (№7) заработали больше благодаря своим сделкам для Wolfs, снятого для AppleTV+.

Несмотря на сложности, в индустрии убеждены, что киноактеры будут оставаться ключевыми персонажами Голливуда в будущем. Ежегодный список самых оплачиваемых актеров не только отражает их финансовые достижения, но и демонстрирует их влияние на индустрию и способ, в который они используют свою популярность.

Топ-20 самых оплачиваемых актеров 2024 года: