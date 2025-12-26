Tesla среди лидеров: какие подержанные авто стали самыми популярными среди украинцев
- В ноябре украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, где электромобили составляют 60%.
- Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались TESLA Model Y, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona и NISSAN Rogue.
В прошлом месяце украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Больше всего в этом сегменте электромобилей, а среди марок лидируют Tesla, KIA и Hyundai.
Какие авто самые популярные в Украине?
Всего в течение ноября украинский автопарк пополнили 23,5 тысячи легковушек с пробегом. Авто в возрасте до 5 лет составили 39% этого количества, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".
Смотрите также Автомобиль, который вас понимает: Bosch делает ставку на искусственный интеллект
Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили – 60%. Далее следуют:
- Бензиновые авто – 27%;
- Гибридные – 8%;
- Дизельные – 4%;
- Авто с ГБО – 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- TESLA Model Y – 931 единица;
- TESLA Model 3 – 649 единиц;
- KIA Niro – 384 единицы;
- HYUNDAI Kona – 292 единицы;
- NISSAN Rogue – 271 единица;
- AUDI E-Tron Sportback – 211 единиц;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 210 единиц;
- MAZDA CX5 – 192 единицы;
- CHEVROLET Bolt – 176 единиц;
- HYUNDAI Ioniq 5 – 158 единиц.
Что известно о рынке авто в Украине?
В ноябре 2025 года украинцы приобрели 8,3 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем в ноябре 2024 года. Самой популярной маркой авто стала китайская BYD с 1 615 единицами, а бестселлером месяца – RENAULT Duster.
Суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине в октябре 2025 года достиг рекордных 13,3 тысячи авто, что на 99,8% больше по сравнению с октябрем 2024 года. Наибольшую долю в украинском парке электрокаров занимают Tesla с 20,2%, Nissan с 18%, и Volkswagen с 12,4%.
Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2025 года по версии Consumer Reports. Электромобили оказались менее надежными, чем гибриды и автомобили на бензине, согласно исследованию CR.