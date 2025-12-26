Укр Рус
26 декабря, 11:00
3

Tesla среди лидеров: какие подержанные авто стали самыми популярными среди украинцев

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В ноябре украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, где электромобили составляют 60%.
  • Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались TESLA Model Y, TESLA Model 3, KIA Niro, HYUNDAI Kona и NISSAN Rogue.

В прошлом месяце украинцы приобрели 9,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Больше всего в этом сегменте электромобилей, а среди марок лидируют Tesla, KIA и Hyundai.

Какие авто самые популярные в Украине?

Всего в течение ноября украинский автопарк пополнили 23,5 тысячи легковушек с пробегом. Авто в возрасте до 5 лет составили 39% этого количества, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте охватили электромобили – 60%. Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 27%;
  • Гибридные – 8%;
  • Дизельные – 4%;
  • Авто с ГБО – 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  • TESLA Model Y – 931 единица;
  • TESLA Model 3 – 649 единиц;
  • KIA Niro – 384 единицы;
  • HYUNDAI Kona – 292 единицы;
  • NISSAN Rogue – 271 единица;
  • AUDI E-Tron Sportback – 211 единиц;
  • VOLKSWAGEN Tiguan – 210 единиц;
  • MAZDA CX5 – 192 единицы;
  • CHEVROLET Bolt – 176 единиц;
  • HYUNDAI Ioniq 5 – 158 единиц.

Что известно о рынке авто в Украине?

  • В ноябре 2025 года украинцы приобрели 8,3 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем в ноябре 2024 года. Самой популярной маркой авто стала китайская BYD с 1 615 единицами, а бестселлером месяца – RENAULT Duster.

  • Суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине в октябре 2025 года достиг рекордных 13,3 тысячи авто, что на 99,8% больше по сравнению с октябрем 2024 года. Наибольшую долю в украинском парке электрокаров занимают Tesla с 20,2%, Nissan с 18%, и Volkswagen с 12,4%.

  • Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2025 года по версии Consumer Reports. Электромобили оказались менее надежными, чем гибриды и автомобили на бензине, согласно исследованию CR.