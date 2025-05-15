Что чаще всего покупают в Instagram

Instagram уже давно перестал быть исключительно платформой для селфи и фото еды. Сегодня это полноценная торговая площадка, где миллионы пользователей не просто потребляют контент - они покупают.

Эмоция продает

Что же чаще всего привлекает пользователей к покупке и почему Instagram стал идеальным местом для импульсивного шопинга, рассказывает 24 Канал.

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Прежде чем говорить о категории товаров, стоит понимать – Instagram-продажи строятся на эмоциях. Люди не ищут конкретный товар, как в Google. Они листают ленту, натыкаются на красивую картинку, читают отзыв блогера, видят "до и после" – и покупают.

Самые популярные категории покупок в Instagram

Одежда и аксессуары

Маленькие локальные бренды, авторская одежда, handmade-сумки или трендовые капсулы – все это прекрасно "заходит" в Instagram. Фото в реальной жизни, стильная подача, хороший свет – и уже хочется себе такое же платье, как у той девушки с фото.

Популярное: льняные вещи, базовый гардероб, украшения ручной работы, сумки-шоперы, кроссовки в лимитированных коллекциях.

Косметика и уход

Здесь важную роль играет доверие. Люди покупают то, что советует блогер, которому они верят. Видео с тестами, реальные отзывы, "до и после" – все это стимулирует продажи.

Популярное: уход за кожей лица, витаминные сыворотки, средства с SPF, патчи под глаза, декоративная косметика с "чистым" составом.

Товары для дома

Эстетика быта – тренд последних лет. Люди охотно покупают свечи ручной работы, ароматические диффузоры, текстиль, декор для ванной или кухни. Потому что хотят, чтобы "как в Pinterest".

Популярное: свечи, пледы, постель, органайзеры, посуда из натуральных материалов.

Онлайн-курсы и гиды

Instagram стал удобной площадкой для продажи инфопродуктов. Курс по саморазвитию, марафон по очистке тела, гайд по ведению блога или чек-лист со сториз – все это хорошо продается через экспертность и визуальное доверие.

Популярное: курсы по SMM, таргету, личному бренду, йога-курсы, психологические гиды, финансовые марафоны.

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Еда и напитки

Instagram продвигает еду не только как продукт, а как опыт. Трендовые десерты, здоровые снеки, зерновой кофе, завтрак боксы – все, что фотогеничное и вкусное, продается молниеносно.

Популярное: гранола, матча, натуральные сладости, наборы для завтрака, локальные фермерские продукты.

Услуги

От бровистов до психологов – Instagram стал портфолио для услуг. Люди выбирают специалиста через его аккаунт: как он себя позиционирует, какие отзывы, как выглядят результаты.

Популярное: косметологические услуги, консультации психологов, фотосессии, массаж, обучение онлайн.