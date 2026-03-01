Заработали сотни миллиардов: какие 5 самых прибыльных компаний в феврале

Рейтинг самых прибыльных компаний мира в феврале 2026 года возглавили исключительно американские корпорации. Такие показатели отражают доминирование США в глобальной технологической и цифровой экономике.

Какие пять компаний самые прибыльные?

В топовую пятерку вошли компании из разных секторов – от ИТ и коммуникаций до электронной коммерции, но все они демонстрируют сверхвысокие финансовые результаты, как свидетельствуют данные FinanceCharts.

Смотрите также Настоящие продуктовые гиганты: назвали ТОП-10 сетей супермаркетов в Украине

Места в пятерке разместились, следующим образом:

Alphabet (GOOGL)

Занимает первое место с чистой прибылью в 132,17 миллиарда долларов за последние 12 месяцев. Компания получает масштабные доходы от рекламы, облачных сервисов и цифровых платформ, удерживая маржу более 31%. Высокие темпы роста прибыли в течение последних трех и пяти лет подтверждают стабильность ее бизнес-модели.

Microsoft

Расположилась на второй позиции с прибылью в 119,26 миллиардов долларов. Компания выигрывает от спроса на облачные решения, корпоративное программное обеспечение и инструменты с искусственным интеллектом. Ее чистая маржа превышает 36%, что является одной из самых высоких среди крупных корпораций.

Apple

Занимает третье место с показателем 117,78 миллиарда долларов чистой прибыли. Несмотря на более низкие темпы роста по сравнению с конкурентами, компания остается чрезвычайно прибыльной благодаря экосистеме устройств, сервисов и сильному бренду. В то же время Apple имеет одну из крупнейших рыночных капитализаций в мире.

NVIDIA

Находится на четвертом месте с прибылью 99,2 миллиарда долларов, но именно она демонстрирует самую высокую рентабельность в пятерке – маржа превышает 53%. Компания стала ключевым игроком в буме искусственного интеллекта, а ее рост прибыли за последние годы является беспрецедентным.

Amazon

Замыкает пятерку с чистой прибылью в 77,67 миллиардов долларов. Хотя маржа компании значительно ниже, чем у технологических гигантов, Amazon компенсирует это колоссальными объемами выручки – более 716 миллиарда долларов.

Важно! Февраль 2026 года показал, что самые большие прибыли в мире сосредоточены в технологическом секторе и цифровой экономике. А ключевыми драйверами успеха остаются облачные сервисы и искусственный интеллект.

Какой самый успешный бренд?

По данным свежего исследования британской консалтинговой компании Brand Finance Global 500, самым успешным брендом в 2026 году стал YouTube.

Видеохостинг совершил невероятный рывок, поднявшись с восьмого места прямо на вершину.

Это произошло по нескольким причинам:

Узнаваемость . Более 90% людей на планете знают, что такое YouTube.

Лояльность . 70% опрошенных не просто знают бренд, а готовы пользоваться им ежедневно.

Влияние. Платформа стала незаменимой для обучения, развлечений и бизнеса, вытеснив традиционные медиа на задний план.

Вторую строчку по уровню влияния уверенно держит китайское приложение WeChat. Несмотря на региональную специфику, его стоимость взлетела на 46% (до 48,1 миллиарда долларов). Для 92% респондентов этот бренд является синонимом ежедневной цифровой жизни.

Какие компании были успешными в 2025 году?