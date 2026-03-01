Рекорд Гиннеса и библейская легенда: какой самый старый бренд не менялся более 140 лет

В современном мире бренды появляются и исчезают так быстро, что иногда даже не успевают как следует запомниться. Но есть и такие, которые не только существуют уже более века, но и ревностно оберегают свою историю в мельчайших деталях.

Какой бренд признали самым старым?

Речь идет о компании Tate & Lyle и ее знаменитом "Золотом сиропе Лайла" в банках. В 2026 году Книга рекордов Гиннеса признала Lyle's Golden Syrup старейшим в мире неизменным брендом и упаковкой.

В далеком 1881 году тогда еще компания Abram Lyle & Sons придумала патоку – сладкий сироп янтарного цвета, который изготавливают из рафинированного сахара.

Тогда же основатель компании Абрам Лайл придумал и логотип для своего продукта. Вдохновение для дизайна шотландский бизнесмен нашел в старинной истории о Самсоне которую рассказывает Ветхий Завет.

По легенде, герой самостоятельно голыми руками одолел огромного льва. А потом он увидел, что в туше зверя спрятались пчелы.

Позже Самсон ел мед прямо изнутри хищника и еще и угостил родителей.

К тому же на свадьбе герой обыграл историю со львом, загадав гостям загадку: "Из того, кто съедает, получилось ядовитое, а из сильного – сладкое".

Эта история так вдохновила Лайла, что он украсил этикетку сиропа с необычным изображением – тушей льва в окружении пчел.

Заметьте! Из той же легенды родился и логотип для Lyle's Golden Syrup, который звучит "Из сильного возникла сладость".

Как изменился бренд сегодня?

С такой библейской этикеткой сироп неизменно выпускали более 140 лет. И только в 2024 году компания решила осовременить свой бренд, пишет CNN.

Производитель решил, что нужно выбрать "менее мрачное" изображение для сладкого сиропа.

По словам старшего вице-президента Tate & Lyle Джеральда Мейсона новую упаковку разработали, чтобы "освежить наследие бренда и привлечь аудиторию 21 века".

Следует заметить, что дизайн изменился кардинально. Например, тушу льва убрали, оставив только голову, а количество пчел сократили до одной, расположенной над головой хищника.

Это избавляет от суеты и сразу переходит к делу, сохраняя при этом основную суть и магию. Это говорит больше о текстуре и ощущении продукта, чем выгравированный лев в окружении пчел,

– считает дизайнер Лаура Эванс.

Фото: Старый и новый логотип Lyle's Golden Syrup / Tate & Lyle

