Рекорд Гиннеса и библейская легенда: какой самый старый бренд не менялся более 140 лет
- Lyle's Golden Syrup от Tate & Lyle был признан самым старым в мире неизменным брендом и упаковкой, существующим более 140 лет.
- В 2024 году бренд решил осовременить свой дизайн, убрав с этикетки тушу льва и сократив количество пчел.
В современном мире бренды появляются и исчезают так быстро, что иногда даже не успевают как следует запомниться. Но есть и такие, которые не только существуют уже более века, но и ревностно оберегают свою историю в мельчайших деталях.
Какой бренд признали самым старым?
Речь идет о компании Tate & Lyle и ее знаменитом "Золотом сиропе Лайла" в банках. В 2026 году Книга рекордов Гиннеса признала Lyle's Golden Syrup старейшим в мире неизменным брендом и упаковкой.
В далеком 1881 году тогда еще компания Abram Lyle & Sons придумала патоку – сладкий сироп янтарного цвета, который изготавливают из рафинированного сахара.
Тогда же основатель компании Абрам Лайл придумал и логотип для своего продукта. Вдохновение для дизайна шотландский бизнесмен нашел в старинной истории о Самсоне которую рассказывает Ветхий Завет.
- По легенде, герой самостоятельно голыми руками одолел огромного льва. А потом он увидел, что в туше зверя спрятались пчелы.
- Позже Самсон ел мед прямо изнутри хищника и еще и угостил родителей.
К тому же на свадьбе герой обыграл историю со львом, загадав гостям загадку: "Из того, кто съедает, получилось ядовитое, а из сильного – сладкое".
Эта история так вдохновила Лайла, что он украсил этикетку сиропа с необычным изображением – тушей льва в окружении пчел.
Заметьте! Из той же легенды родился и логотип для Lyle's Golden Syrup, который звучит "Из сильного возникла сладость".
Как изменился бренд сегодня?
С такой библейской этикеткой сироп неизменно выпускали более 140 лет. И только в 2024 году компания решила осовременить свой бренд, пишет CNN.
Производитель решил, что нужно выбрать "менее мрачное" изображение для сладкого сиропа.
По словам старшего вице-президента Tate & Lyle Джеральда Мейсона новую упаковку разработали, чтобы "освежить наследие бренда и привлечь аудиторию 21 века".
Следует заметить, что дизайн изменился кардинально. Например, тушу льва убрали, оставив только голову, а количество пчел сократили до одной, расположенной над головой хищника.
Это избавляет от суеты и сразу переходит к делу, сохраняя при этом основную суть и магию. Это говорит больше о текстуре и ощущении продукта, чем выгравированный лев в окружении пчел,
– считает дизайнер Лаура Эванс.
Фото: Старый и новый логотип Lyle's Golden Syrup / Tate & Lyle
Как растут мировые бренды?
Глобальный рынок брендов демонстрирует впечатляющий рост. За последние 20 лет совокупная стоимость сотни самых мощных брендов мира увеличилась на 9,3 триллиона долларов и в 2025 году достигла рекордных 10,7 триллиона. Преимущество остается за американскими компаниями – на них приходится 82% общей стоимости рейтинга.
Лидерство в прошлом году четвертый год подряд удерживала Apple с оценкой около 1,3 триллиона долларов. Среди других брендов, показавших стремительный рост, – Amazon, Instagram и TikTok, которые продолжают укреплять свои позиции на глобальном рынке.