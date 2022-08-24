Самый успешный NFT-бренд: как Nike опередил Dolce & Gabbana, Tiffany и Gucci

NFT-проекты компании Nike принесли почти 2 миллиона долларов. Благодаря чему американский производитель обуви опередил в рейтинге такие известные компании как Dolce & Gabbana, Tiffany, Gucci. Какие коллекции принесли самые большие роялти, читайте дальше.

Сколько заработали Nike на NFT-проектах

Согласно данным Dune Analytics, NFT-проекты принесли компании Nike более 185 миллионов долларов, что в семь раз больше, чем доход Dolce & Gabbana, на второй строчке. В общей сложности с токенами бренда спортивной обуви было совершено более 67 тысяч транзакций.

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