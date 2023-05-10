Большое возвращение: PepsiCo возобновляет украинское производство Садочка и Sandora
Источник:Интерфакс-Украина
Производство популярных товаров в Украине постепенно оживает. Компания PepsiCo сообщила о том, что снова запустила производство популярных соков.
Украинское представительство компании PepsiCo сообщило о том, что возобновило производство соков Sandora и Садочок на украинских мощностях. Заводы уже работают в Вишневом близ Киева и в Николаевской области.
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Как сообщила руководитель отдела по корпоративным коммуникациям Алина Матковская, перенос четырех производственных линий в Вишневое занял 6 месяцев.
Также мы постепенно восстанавливаем ассортимент по портфелю, который был у компании до прекращения производства в Украине,
– заявила она.
Согласно плану компаний, уже в ближайшее время удастся восстановить всю линейку ассортимента соков, которая была в Украине до полномасштабного вторжения российских оккупантов. Какие соки, изготовленные в Украине, в скором времени появятся на полках магазинов:
Sandora:
- апельсин;
- вишня;
- томат;
- мультивитамин;
- гранат;
Садочок:
- яблоко-виноград;
- мультивитамин;
- мультифрукт;
- томат.
Соки Sandora повернулися на прилавки українських магазинів наприкінці 2022 року. Їх виготовляли у Польщі та Румунії.