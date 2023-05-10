Большое возвращение: PepsiCo возобновляет украинское производство Садочка и Sandora

Производство популярных товаров в Украине постепенно оживает. Компания PepsiCo сообщила о том, что снова запустила производство популярных соков.

Украинское представительство компании PepsiCo сообщило о том, что возобновило производство соков Sandora и Садочок на украинских мощностях. Заводы уже работают в Вишневом близ Киева и в Николаевской области.

Читайте также Комфорт людей и безграничные возможности: что особенного в smart-городах, которые удивили мир

Как сообщила руководитель отдела по корпоративным коммуникациям Алина Матковская, перенос четырех производственных линий в Вишневое занял 6 месяцев.

Также мы постепенно восстанавливаем ассортимент по портфелю, который был у компании до прекращения производства в Украине,

– заявила она.

Согласно плану компаний, уже в ближайшее время удастся восстановить всю линейку ассортимента соков, которая была в Украине до полномасштабного вторжения российских оккупантов. Какие соки, изготовленные в Украине, в скором времени появятся на полках магазинов:

Sandora:

апельсин;

вишня;

томат;

мультивитамин;

гранат;

Садочок:

яблоко-виноград;

мультивитамин;

мультифрукт;

томат.

Соки Sandora повернулися на прилавки українських магазинів наприкінці 2022 року. Їх виготовляли у Польщі та Румунії.