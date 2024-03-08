"Это искусственная зависимость": посол Украины призвал ЕС ввести санкции против "Росатома"

Представитель Миссии Украины при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что Евросоюз должен начать вводить санкции против "Росатома", который непосредственно участвовал в захвате атомной электростанции в Энергодаре. Об этом дипломат заявил в ходе дискуссии в аналитическом центре Bruegel, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Посол рассказал, что во время общения с партнерами спрашивал, могут ли они представить что российский инженер занимается ядерным терроризмом вместе с обслуживанием или строительством новых атомных станций.

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Он отмечает, что эти люди должны быть наказаны и дальше постепенно ЕС должен избавиться от зависимости от российской атомной энергетики.

Я думаю, что это немыслимо, и мы должны начать по крайней мере с санкций против российского "Росатома", который принимал непосредственное участие в захвате региона электростанции, а затем сделать следующие шаги, чтобы выйти из этой зависимости, потому что это искусственная зависимость,

– сказал Ченцов.

По мнению дипломата, здесь важную роль играют замороженные российские активы. Он отметил, что не призывает пренебрегать институты и правительства ЕС верховенством права, но говорит, что правила должны быть скорректированы.

Они должны получить правильный ответ, и новое поколение правовых инструментов, в том числе в отношении суверенных активов, должны быть разработаны и скорректированы, потому что Россия может понимать только этот язык силы, в том числе и в области международного права,

– сказал посол.