Россия продолжает обходить санкции: какие страны помогают россиянам

Россия продолжает искать пути обхода санкций. Турция не раз способствовала перевозке запрещенных товаров для россиян.

Почему не действуют санкции против России

Несмотря на то, что коллективный Запад продолжает вводить санкции, Россия находит пути их обхода. В частности, пользуются транзитными услугами других стран.

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России легко получить почти все коммерческое оборудование, в том числе телекоммуникационное, средства наблюдения, микрочипы для передовых вычислительных машин и систем вооружения, а также дроны,

– сообщает The New York Times

Чтобы обойти санкции, между собой объединились российские чиновники и бизнесмены. В материале The New York Times говорится об утечке информации из электронной почты руководства России. Согласно полученным данным, российские компании маскировались и получали нужную продукцию через китайских посредников.

Но не только Китай был замечен в сотрудничестве с россиянами. Турция и Марокко занимают нейтральную позицию в войне и предоставляют России свои порты.

Гибкость была самой важной. В еженедельных электронных письмах российские торговые чиновники делились советами о том, какие порты будут перевозить товары, кто будет торговать в рублях и где можно ремонтировать корабли под российским флагом.

– утверждают журналисты The New York Times

Как Марокко поддерживает Россию

В слитых данных есть информация о получении российской стороной оборудования для биометрического наблюдения ProSoft. В Россию эта техника попадает через государственный марокканский порт Tanger Med.

При этом правительство Марокко отстраняется от сотрудничества с Россией. Местные власти говорят, что арендовать судоходное пространство могут разные компании и использовать эту территорию вправе как угодно.

ProSoft также поддерживал поставки западных технологий, в том числе микрочипы от Texas Instruments, Intel и NXP, с помощью малоизвестной компании по металлолому, зарегистрированной в Касабланке, Марокко. Анализ предложений ProSoft выявил почти 300 продуктов для продажи, содержащих чипы Intel, а также компоненты, изготовленные Nvidia и искусственным интеллектом,

– говорится в расследовании

Некоммерческая организация Silverado Policy Accelerator сообщает, что именно Китай и Гонконг импортировали 85% всех полупроводников, которые получала Россия, начиная с марта 2022 года. Для сравнения до полномасштабного вторжения этот показатель составлял 27%.