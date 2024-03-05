Российскому порту говорят "до свидания": какой морской перевозчик покидает рынок страны-агрессора

Вследствие новых санкций США против России южнокорейский морской перевозчик покидает один из портов Приморья. Через этот путь морского сообщения стране-агрессору удается получать боеприпасы для продолжения войны в Украине.

Российский порт покидает южнокорейский перевозчик

Как сообщают в пресс-службе Sinokor, морской перевозчик прекращает работу в российском порту Восточный в Приморье, поскольку оператор порта недавно попал под санкции США.

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Таким образом компания и ее "дочка" Hueng-A Line перестают доставлять товары по этому маршруту с 10 марта.

Чего касаются санкции

Последний рейс компании в российский порт состоится в конце марта. В то же время на других дальневосточных терминалах в России Sinokor продолжит работу.

Еще в феврале, а именно 23 числа, порт Восточный, который Global Ports – лидер российских контейнерных перевозок – попал под санкции США. Именно через этот порт Россия транспортирует боеприпасы из КНДР для ведения войны с Украиной.

Только с сентября 2023 года в Россию из КНДР поступило более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами и компонентами для их производства.

А перевозчик Sinokor вместе с Hueng-A Line имел флот из 72 судов, содержащих около 100 тысяч стандартных контейнеров. Компания на сегодня входит в 20 крупнейших морских линий по объему перевозок.