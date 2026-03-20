"Кошелек" Путина и российский миллиардер просит Канаду снять с него санкции

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин обратился в Федеральный суд Канады с просьбой снять с него санкции. Их наложили только летом 2025 года, а до этого миллиардер был настоящим "кошельком" для Путина и бюджета России.

Что миллиардер просит у Канады по санкциям?

Бизнесмен добивается ускорения рассмотрения его обращения канадскими властями, пишет росСМИ "Коммерсант".

Иск подали 6 января 2026 года, однако его содержание ранее публично не раскрывалось. Основные аргументы стали известны из документов, полученных из канадского суда. В них Лисин просит выдать судебный приказ, который обяжет министра иностранных дел Канады немедленно принять решение по его заявлению о снятии санкций.

Сейчас известно следующее:

Под санкции Канады владелец крупнейшего в России металлургического комбината попал 13 июня 2025 года. В июле он направил прошение об исключении в МИД, в сентябре предоставил дополнительные документы, а в декабре отдельно попросил министра вынести решение без дальнейших задержек. Закон отводит на это 90 дней, однако на момент подачи иска прошло 168 дней, а ответа так и не поступило. В иске отмечается, что такое бездействие "неразумное и противоречит закону". Лисин требует не только немедленного решения, но и официального признания, что министр нарушил установленную процедуру.

В заявлении истец также отмечает, что включение в санкционный список "такой авторитетной страны, как Канада", влечет за собой серьезные последствия даже для лиц, проживающих в других юрисдикциях: финансовые институты по всему миру отказываются сотрудничать с подсанкционными лицами. Кроме того, ограничения наносят значительный репутационный ущерб.

Интересно! В рейтинге российских миллиардеров 2025 по версии Forbes Лисин занял четвертое место с состоянием 26,5 миллиардов долларов. Его путь в металлургии начался с работы подручным сталевара на "Тулачермете". В 1990-х он сотрудничал с Trans World Group, а в 1996 году, в период передела собственности, сумел установить контроль над НЛМК.

Как война в Иране спасает Россию от санкций?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, вероятность снятия западных санкций с России существует в случае, если война в Иране затянется, а политическая воля на поиск альтернатив будет отсутствовать.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Я понимаю, что мировая экономика – цинична. Если им надо получить эти ресурсы и не будет другого варианта, тогда продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке приведет к постепенному снятию санкций с России. Опять же – при условии, что не будет альтернатив.

Как говорится в материале Politico, от эскалации на Ближнем Востоке больше всего выиграет Владимир Путин, представитель которого сразу провозгласил Россию "надежным поставщиком как нефти, так и газа".

Пока продолжается война в Иране, страны мира ищут возможности покупать энергоносители у других поставщиков. Экономист Иван Ус отмечает, что сейчас альтернативы ресурсам с Ближнего Востока существуют.

Это и Норвегия по газу, это и Австралия, Алжир, Нигерия. И Соединенные Штаты Америки также могут на этом выиграть. То есть в принципе есть кем заместить, и дальше скорее политическая воля: захотят брать у России, или все же до последнего будут искать ей альтернативы. Ведь правительства Венгрии и Словакии, конечно, хотят минимизации санкций в отношении России. Однако есть Польша и страны Балтии, которых не устраивает это,

– говорит эксперт.

Как отметил Иван Ус, Россия заинтересована в как можно более долгой войне в Иране, учитывая несколько соображений:

рост стоимости страхования танкеров из-за постоянного напряжения в регионе, что закладывается в стоимость нефти;

из-за постоянного напряжения в регионе, что закладывается в стоимость нефти; риск нехватки ресурсов, который Россия может предложить восполнить в обмен на снятие санкций.

