"Кошелек" Путина и российский миллиардер просит Канаду снять с него санкции
- Владимир Лисин обратился в Федеральный суд Канады с просьбой снять с него санкции, наложенные летом 2025 года.
- Лисин добивается ускорения рассмотрения его обращения, отмечая, что санкции Канады наносят значительный репутационный ущерб и затрудняют сотрудничество с финансовыми институтами по всему миру.
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин обратился в Федеральный суд Канады с просьбой снять с него санкции. Их наложили только летом 2025 года, а до этого миллиардер был настоящим "кошельком" для Путина и бюджета России.
Что миллиардер просит у Канады по санкциям?
Бизнесмен добивается ускорения рассмотрения его обращения канадскими властями, пишет росСМИ "Коммерсант".
Смотрите также Urals по 100 долларов: как война в Иране спасает Россию от санкций
Иск подали 6 января 2026 года, однако его содержание ранее публично не раскрывалось. Основные аргументы стали известны из документов, полученных из канадского суда. В них Лисин просит выдать судебный приказ, который обяжет министра иностранных дел Канады немедленно принять решение по его заявлению о снятии санкций.
Сейчас известно следующее:
- Под санкции Канады владелец крупнейшего в России металлургического комбината попал 13 июня 2025 года.
- В июле он направил прошение об исключении в МИД, в сентябре предоставил дополнительные документы, а в декабре отдельно попросил министра вынести решение без дальнейших задержек.
- Закон отводит на это 90 дней, однако на момент подачи иска прошло 168 дней, а ответа так и не поступило.
- В иске отмечается, что такое бездействие "неразумное и противоречит закону".
- Лисин требует не только немедленного решения, но и официального признания, что министр нарушил установленную процедуру.
В заявлении истец также отмечает, что включение в санкционный список "такой авторитетной страны, как Канада", влечет за собой серьезные последствия даже для лиц, проживающих в других юрисдикциях: финансовые институты по всему миру отказываются сотрудничать с подсанкционными лицами. Кроме того, ограничения наносят значительный репутационный ущерб.
Интересно! В рейтинге российских миллиардеров 2025 по версии Forbes Лисин занял четвертое место с состоянием 26,5 миллиардов долларов. Его путь в металлургии начался с работы подручным сталевара на "Тулачермете". В 1990-х он сотрудничал с Trans World Group, а в 1996 году, в период передела собственности, сумел установить контроль над НЛМК.
Как война в Иране спасает Россию от санкций?
Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, вероятность снятия западных санкций с России существует в случае, если война в Иране затянется, а политическая воля на поиск альтернатив будет отсутствовать.
Я понимаю, что мировая экономика – цинична. Если им надо получить эти ресурсы и не будет другого варианта, тогда продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке приведет к постепенному снятию санкций с России. Опять же – при условии, что не будет альтернатив.
Как говорится в материале Politico, от эскалации на Ближнем Востоке больше всего выиграет Владимир Путин, представитель которого сразу провозгласил Россию "надежным поставщиком как нефти, так и газа".
Пока продолжается война в Иране, страны мира ищут возможности покупать энергоносители у других поставщиков. Экономист Иван Ус отмечает, что сейчас альтернативы ресурсам с Ближнего Востока существуют.
Это и Норвегия по газу, это и Австралия, Алжир, Нигерия. И Соединенные Штаты Америки также могут на этом выиграть. То есть в принципе есть кем заместить, и дальше скорее политическая воля: захотят брать у России, или все же до последнего будут искать ей альтернативы. Ведь правительства Венгрии и Словакии, конечно, хотят минимизации санкций в отношении России. Однако есть Польша и страны Балтии, которых не устраивает это,
– говорит эксперт.
Как отметил Иван Ус, Россия заинтересована в как можно более долгой войне в Иране, учитывая несколько соображений:
- рост стоимости страхования танкеров из-за постоянного напряжения в регионе, что закладывается в стоимость нефти;
- риск нехватки ресурсов, который Россия может предложить восполнить в обмен на снятие санкций.
Последние новости о санкциях против России
США продлили отсрочку санкций для сербской нефтяной компании NIS до 17 апреля, что дает Сербии больше времени для импорта нефти на фоне роста цен. Компания NIS, контролируемая российскими владельцами, управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии.
США сняли санкции с трех компаний, связанных с Россией: BSB Group, Turken Dijital Matbaa Teknolojileri и Futuris FZE. Отмененные санкции также касаются нескольких физических лиц, включая двух москвичей – Евгению Тюрикову и Бориса Воронцова.
Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу, что на самом деле сейчас пошел второй этап снятия санкций с российской нефти. Еще неделю назад Россия позволила Индии покупать российскую нефть. И это было самое неприятное решение, ведь фактически 90% экспорта российской нефти идет в Китай и Индию.