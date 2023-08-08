Производитель "Байрактаров" подписал крупнейший экспортный контракт истории: кто покупает дроны
Источник:Baykar
Компании Baykar удалось подписать огромный контракт на экспорт беспилотников. Аппараты хорошо показали свою эффективность благодаря ВСУ и стали востребованными по всему миру.
Беспилотники компании Baykar стали очень популярными. Герои ВСУ продемонстрировали результаты эффективного использования аппаратов всему миру, поэтому у турецкой компании нет проблем с новыми клиентами.
Читайте также Генераторы не дождутся зимы: в Украине могут выключать свет уже сейчас
Кто приобретет беспилотники на рекордную сумму
Компания Baykar сообщила о том, что подписала соглашение об экспорте беспилотников и дальнейшее сотрудничество с министерством обороны Саудовской Аравии. Это соглашение стало рекордным для Турции в оборонной и аэрокосмической отрасли.
Мы также заключили Соглашение о локализации технологий для Bayraktar AKINCI из SAMI Defense (дочерняя компания Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии,
– говорится в заявлении Baykar.
Участие в подписании соглашения приняли также турецкие компании ASELSAN и ROKETSAN.
"Bayraktar AKINCI не является обычным оружием или летательным аппаратом. Это умный летающий робот, оснащенный десятками компьютеров, десятками тысяч строк кода и искусственным интеллектом", – сказал генеральный директор Baykar Халюк Байрактар.
Напомним, Украина прямо сейчас инвестирует миллиарды гривен в производство беспилотников, ведь они крайне нужны на фронте.