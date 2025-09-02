У "Новой почты" произошел масштабный сбой: сервисы временно недоступны
- 2 сентября у "Новой почты" произошел масштабный сбой, что затруднило доступ к приложению и получение посылок.
- Компания работает над восстановлением сервисов и обещает информировать клиентов через сайт и социальные сети.
Во вторник, 2 сентября, у почтового оператора "Новая почта" произошел масштабный сбой. Клиенты жаловались на невозможность воспользоваться приложением, а также сложности с получением посылок в отделениях и почтоматах.
Об этом рассказывает 24 Канал. Информацию подтвердили в компании.
Что известно о сбое в "Новой почте"?
В компании сообщили вечером 2 сентября, что сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических трудностей.
Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов,
– говорится в сообщении.
В "Новой почте" добавили, что о восстановлении будут сообщать на сайте компании и в социальных сетях.
Каким был масштабный сбой электронных сервисов 26 апреля?
Напомним, что 26 апреля 2025 года в Украине произошел масштабный сбой электронных сервисов. Не работали терминалы, "Новая почта", Дія и некоторые банковские приложения.
В пресс-службе "Новой Почты" подчеркнули, что это не было хакерской атакой.
В свою очередь, в Дії рассказали, что технический сбой в работе мобильных приложений 26 апреля произошел из-за технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных.