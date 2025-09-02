Укр Рус
2 сентября, 19:52
У "Новой почты" произошел масштабный сбой: сервисы временно недоступны

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • 2 сентября у "Новой почты" произошел масштабный сбой, что затруднило доступ к приложению и получение посылок.
  • Компания работает над восстановлением сервисов и обещает информировать клиентов через сайт и социальные сети.

Во вторник, 2 сентября, у почтового оператора "Новая почта" произошел масштабный сбой. Клиенты жаловались на невозможность воспользоваться приложением, а также сложности с получением посылок в отделениях и почтоматах.

Об этом рассказывает 24 Канал. Информацию подтвердили в компании.

Что известно о сбое в "Новой почте"?

В компании сообщили вечером 2 сентября, что сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических трудностей.

Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов,
– говорится в сообщении.

В "Новой почте" добавили, что о восстановлении будут сообщать на сайте компании и в социальных сетях.

Каким был масштабный сбой электронных сервисов 26 апреля?

  • Напомним, что 26 апреля 2025 года в Украине произошел масштабный сбой электронных сервисов. Не работали терминалы, "Новая почта", Дія и некоторые банковские приложения.

  • В пресс-службе "Новой Почты" подчеркнули, что это не было хакерской атакой.

  • В свою очередь, в Дії рассказали, что технический сбой в работе мобильных приложений 26 апреля произошел из-за технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных.