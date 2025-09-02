Во вторник, 2 сентября, у почтового оператора "Новая почта" произошел масштабный сбой. Клиенты жаловались на невозможность воспользоваться приложением, а также сложности с получением посылок в отделениях и почтоматах.

Информацию подтвердили в компании. Что известно о сбое в "Новой почте"? В компании сообщили вечером 2 сентября, что сервисы "Новой почты" временно недоступны из-за технических трудностей. Наша команда уже работает над восстановлением стабильной работы всех онлайн-сервисов,

– говорится в сообщении. В "Новой почте" добавили, что о восстановлении будут сообщать на сайте компании и в социальных сетях. Каким был масштабный сбой электронных сервисов 26 апреля? Напомним, что 26 апреля 2025 года в Украине произошел масштабный сбой электронных сервисов. Не работали терминалы, "Новая почта", Дія и некоторые банковские приложения.

В пресс-службе "Новой Почты" подчеркнули, что это не было хакерской атакой.

В свою очередь, в Дії рассказали, что технический сбой в работе мобильных приложений 26 апреля произошел из-за технических обновлений в одном из крупных центров обработки данных.