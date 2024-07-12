На восстановление "Охматдета" уже собрали 800 миллионов гривен

Уже со следующей недели начнется восстановление детской больницы "Охматдет". По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вместо двух корпусов построят один новый.

На "Охматдет" собрали 800 миллионов гривен

Во время брифинга 12 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в начале следующей недели "Охматдет" выберет строительную компанию, которая будет реализовывать восстановительные работы в результате ракетной атаки по детской больнице.

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По его словам, на разрушенном месте будет отстроен новый корпус. Детская больница и Минздрав уже начинают разрабатывать техническое задание для проектирования.

На счета от благотворительных фондов поступило уже более 800 миллионов гривен от партнеров. Средства будут направлены, в частности, на строительство нового корпуса на месте разрушенного,

– сообщил Ляшко.

По предварительным оценкам, "Охматдет" потребует замены оборудования на сумму в 360 – 400 миллионов гривен. Как добавил Виктор Ляшко, по поставкам оборудования уже поступают запросы от компаний-производителей.