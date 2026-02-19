Завод и имущество на 50 миллионов: СБУ арестовала активы российского бизнесмена

Российский олигарх Зарубин имеет недвижимость в Украине и завод абразивов в Кировоградской области. Его имущество арестовали за регулярные донаты армии России.

Какие активы Зарубин имеет в Украине?

Вадим Зарубин, вероятно, причастен к финансированию войны России против Украины, сообщили в СБУ.

Смотрите также Готовил новые удары по ТЭС Киева: СБУ задержала агента российского ГРУ, который сидел за убийство

Поэтому на его активы наложили арест. Речь идет о:

13 объектах коммерческой недвижимости;

права на 8 добывающих компаний в Украине.

Их общая сумма – 50 миллионов гривен. Среди крупнейших активов россиянина – завод абразивов на Кировоградщине. Арест не позволит ему переписать это имущество на подставных лиц, чтобы избежать дальнейшей национализации.

В чем обвиняют российского олигарха?

По версии следствия, Зарубин регулярно перечислял часть прибыли подконтрольных предприятий на нужды армии России. Самые "спонсорские" донаты он направлял на приобретение внедорожников, беспилотных систем и топлива для армии России.

Для вывода средств он, вероятно, использовал сеть подконтрольных компаний. На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Зарубину о подозрении в финансировании страны-агрессора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.