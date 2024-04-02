Основатель компании "Байкар" может стать следующим лидером Турции, – WSJ

По данным опросов, предприниматель является одним из самых популярных общественных деятелей страны. Ведь Сельчук Байрактар сделал страну мировым лидером в производстве смертоносных дронов.

Потенциальный кандидат

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании "Baykar Makina" Сельчук Байрактар может стать следующим президентом Турции.

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При этом, сам Сельчук Байрактар не исключает, что Эрдоган может попросить его баллотироваться на выборах в 2028 году. Дело в том, что по конституции Турции, президент сможет занимать должность не более двух сроков подряд.

Возможно, я бы сказал так, но это будет зависеть от обстоятельств,

– сказал инженер.

По мнению аналитиков, его образ инженера и предпринимателя является тонким, но важным отходом от тех аспектов правления Эрдогана, которые ослабили турецкие институты и централизовали власть вокруг президента.

Самый популярный общественный деятель

Сельчук Байрактар женат на одной из дочерей действующего президента Турции Реджепа Эрдогана.

Известно, что в Турции беспилотники "Байрактар" сделали 42-летнего аэрокосмического инженера народным героем, который вывел страну на мировую арену и, вероятно, стал следующим лидером.

Данные опросов показывают, что он является одним из самых популярных общественных деятелей страны,

– пишет издание.

Дело в том, что после начала войны России с Украиной доходы компании Baykar от продажи оружия выросли на 94%, и она впервые попала в список 100 крупнейших мировых производителей оружия.

Турция выдала лицензии на производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине. Как сообщили в компании, общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет более 95 млн долларов. Завод планируется открыть в 2025 году.