Потенційний кандидат

Турецький підприємець, інженер, технічний директор та співвласник компанії "Baykar Makina" Сельчук Байрактар може стати наступним президентом Туреччини.

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При цьому, сам Сельчук Байрактар не виключає, що Ердоган може попросити його балотуватися на виборах у 2028 році. Річ у тім, що за конституцією Туреччини, президент зможе обіймати посаду не більше двох термінів поспіль.

Можливо, я б сказав так, але це залежатиме від обставин,

– сказав інженер.

На думку аналітиків, його образ інженера та підприємця є тонким, але важливим відходом від тих аспектів правління Ердогана, які послабили турецькі інститути та централізували владу навколо президента.

Цікаво! Сельчук Байрактар одружений з однією з дочок чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Найпопулярніший громадський діяч

Відомо, що у Туреччині безпілотники "Байрактар" зробили 42-річного аерокосмічного інженера народним героєм, який вивів країну на світову арену і, ймовірно, став наступним лідером.

Дані опитувань показують, що він є одним із найпопулярніших громадських діячів країни,

– пише видання.

Річ у тім, що після початку війни Росії з Україною доходи компанії Baykar від продажу зброї зросли на 94%, і вона вперше потрапила до списку 100 найбільших світових виробників зброї.

Нагадаємо! Туреччина видала ліцензії на виробництво Bayraktar TB2 та Akinci в Україні. Як повідомили у компанії, загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво цих об’єктів, становить понад 95 млн доларів. Завод планується відкрити у 2025 році.