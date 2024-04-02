Потенційний кандидат
Турецький підприємець, інженер, технічний директор та співвласник компанії "Baykar Makina" Сельчук Байрактар може стати наступним президентом Туреччини.
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При цьому, сам Сельчук Байрактар не виключає, що Ердоган може попросити його балотуватися на виборах у 2028 році. Річ у тім, що за конституцією Туреччини, президент зможе обіймати посаду не більше двох термінів поспіль.
Можливо, я б сказав так, але це залежатиме від обставин,
– сказав інженер.
На думку аналітиків, його образ інженера та підприємця є тонким, але важливим відходом від тих аспектів правління Ердогана, які послабили турецькі інститути та централізували владу навколо президента.
Найпопулярніший громадський діяч
Відомо, що у Туреччині безпілотники "Байрактар" зробили 42-річного аерокосмічного інженера народним героєм, який вивів країну на світову арену і, ймовірно, став наступним лідером.
Дані опитувань показують, що він є одним із найпопулярніших громадських діячів країни,
– пише видання.
Річ у тім, що після початку війни Росії з Україною доходи компанії Baykar від продажу зброї зросли на 94%, і вона вперше потрапила до списку 100 найбільших світових виробників зброї.