Що відомо про нове рішення Туреччини

Російські ЗМІ повідомляють, що Туреччина вирішила домовитись із США про нові методи регулювання санкційної політики на своїй території. Раніше Вашингтон почав слідкування за турецькими компаніями, які порушували чинні санкції проти Росії.

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Тепер схема зміниться. Вашингтон буде повідомляти про свою підозру Анкару і уже турецькі урядовці здійснюватимуть перевірку.

Про результати проведеного розслідування, влада Туреччини повідомлятиме США. У разі виявлення порушень, необхідні заходи зможе вжити як турецька, так і американська сторона.

Чому рішення було прийняте

У грудні 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, яким посилив санкційну політику. Після цього, під обмеження підпали не тільки російські компанії, а і посередники, які допомагають Росії обходити санкції.

Рішення було прийняте на фоні значних прибутків росіян від торговельної діяльності. Особливу увагу міжнародна спільнота звернула на ті товари, що можуть використовувати росіяни на фронті. Цю продукцію Росія отримує через треті країни, зокрема йдеться про Азербайджан, Іран Індію та Китай.