Что известно о новом решении Турции

Российские СМИ сообщают, что Турция решила договориться с США о новых методах регулирования санкционной политики на своей территории. Ранее Вашингтон начал слежку за турецкими компаниями, которые нарушали действующие санкции против России.

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Теперь схема изменится. Вашингтон сообщает о своем подозрении Анкаре, и уже турецкие чиновники проводят проверку.

О результатах расследования, власти Турции будут сообщать США. В случае выявления нарушений, необходимые меры сможет принять как турецкая, так и американская сторона.

Почему решение было принято

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, которым ужесточил санкционную политику. После этого, под ограничения подпали не только российские компании, а и посредники, которые помогают России обходить санкции.

Решение было принято на фоне значительных доходов россиян от торговой деятельности. Особое внимание международное сообщество обратило на те товары, что могут использовать россияне на фронте. Эту продукцию Россия получает через третьи страны, в частности речь идет об Азербайджане, Иране Индии и Китае.