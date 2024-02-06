Семья Уоррена Баффета выделила на помощь Украине полмиллиарда долларов

Сын известного американского инвестора Уоррена Баффета, Говард Баффетт, стал одним из крупнейших благотворителей Украины, выделив более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Он присоединился к правительствам стран, поддерживающих Украину после российского вторжения.

Благотворительные взносы

Говард Баффетт планирует потратить еще 300 миллионов долларов в этом году на помощь Украине.

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Кто такой Уоррен Баффетт Уоррен Баффет - американский инвестор, филантроп. Один из самых успешных и богатых инвесторов, состояние которого на октябрь 2021 года составляло 101,1 миллиарда долларов. Тогда он был на 10 месте среди самых богатых людей в мире. Сейчас его состояние составляет более 130 миллиардов долларов. Баффет - основатель холдинговой компании Berkshire Hathaway, в которой он является крупнейшим акционером и исполнительным директором.

Сам Уоррен Баффетт ранее пообещал передать свое имущество на благотворительность после своей смерти и регулярно жертвует сотни миллионов долларов четырем благотворительным фондам, которые возглавляют его дети.

Чем занимается фонд Говарда Баффета

Фонд Howard G. Buffett Foundation был создан в 1999 году. Сын инвестора, Говард Баффетт, посетил Украину уже через два месяца после начала войны и с тех пор посетил ее 10 раз, реализуя гуманитарные проекты от лечебного учреждения для раненых до ремонта поврежденных российскими обстрелами домов

Фонд также работает над проектами в сфере продовольственной безопасности.

! Когда Украина возобновила морской экспорт сельскохозяйственной продукции летом 2022 года, фонд предоставил 20 миллионов долларов на оплату первых поставок зерновых в Эфиопию и Йемен.

Говард Баффетт делился, что его фонд вложил много усилий в оказание гуманитарной помощи Украине уже в начале конфликта, предоставляя продовольственные наборы и поддерживая фермеров и аграриев.

Мы ступили на украинскую землю через шесть недель после вторжения. Еще до первого визита мы перечислили около 20 миллионов долларов на продуктовые наборы для гражданских лиц в районах, где не было продовольствия; разработали план помощи в уборке урожая пшеницы для небольших фермерских хозяйств; и начали поставки более 72,5 тонн семян овощей для мелких фермеров и домашних огородов. Офисом в Украине нам служил арендованный автомобиль,

- писал Говард Баффет в отчете фонда за 2022 год.

В 2022 году Украина получила почти половину всех средств, выделенных фондом, что составило 49,3% от общей суммы. Годом ранее лидирующей была США с 43%. Общие активы фонда в этом году составили 783,5 миллиона долларов.

! За почти два года войны семья Баффетов предоставила Украине больше финансовой поддержки, чем некоторые европейские страны предоставили в целом в форме гуманитарной, военной и финансовой помощи