Ariston Group, мировой лидер в сфере решений для теплового комфорта, подтвердила, что согласно указу российского диктатора Владимира Путина, компания Ariston Holding N.V. восстановила полное владение и управление своей российской дочерней компанией ООО "Аристон Термо Рус".

Что произошло

Как указано в официальном сообщении Ariston Group, это решение отменяет временную передачу компании под внешнее управление "Газпром Бытовые системы" – дочерней компании российского газового гиганта, информирует 24 Канал. Ранее этот процесс был осуществлен в соответствии с Указом Путина №294 от 26 апреля 2024 года.

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Новый указ отменяет предыдущее решение Кремля, восстанавливая контроль Ariston Group над ее российским бизнесом.

Справочно. "Аристон Термо Рус" работает в стране-агрессоре почти 50 лет, имеет производственные мощности вблизи Санкт-Петербурга и российскую управленческую команду.

Сейчас в компании заявили о готовности возобновить деятельность в России в соответствии с санкционными ограничениями.

В Ariston довольны решением Кремля

Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони прокомментировал ситуацию.

"Мы довольны решением российских властей. Это подтверждает нашу многолетнюю преданность бизнесу в России, поддержку местных сотрудников и длительную деятельность компании", – отметил Мерлони.

В Ariston Group также отметили, что ситуация заставит Совет директоров пересмотреть решение от 1 августа 2024 года о деконсолидации Ariston Thermo Rus и оценку финансовых потерь, связанных с этим процессом.