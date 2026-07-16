Бизнес Украины бьет тревогу из-за нехватки кадров: Корецкий назвал главное препятствие

Отсутствие достаточного доступа к финансированию стало одной из главных проблем для украинского бизнеса. Новоназначенный премьер-министр Сергей Корецкий рассказал, как это сказывается на компаниях.

Что мешает развитию бизнеса в Украине, по мнению Корецкого

Из-за нехватки капитала компании не могут активно расширяться, создавать новые рабочие места и привлекать людей в экономику. Об этом заявил Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, в условиях демографического кризиса Украине нужно не только возвращать людей на работу, но и создавать условия, при которых бизнес сможет развиваться. Корецкий отметил, что речь идет о привлечении в экономику нескольких больших групп населения:

ВПЛ;

ветеранов и семей погибших, пропавших без вести и пленных;

украинцев, которые из-за войны уехали за границу.

В то же время, по его мнению, основным путем для этого является именно развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест.

Я лично считаю, что наш бизнес не имеет достаточного доступа к капиталу. Об этом мы обязательно будем говорить и работать с Министерством экономики, чтобы предоставить больше возможностей для кредитования,

– сказал Корецкий.

Он также подчеркнул, что без дополнительных финансовых ресурсов бизнесу сложно запускать новые проекты, инвестировать в производство и увеличивать количество рабочих мест.

Таким образом, решение проблемы кадрового дефицита в Украине зависит не только от возвращения людей, но и от способности бизнеса создавать для них новые возможности трудоустройства.

Каковы главные проблемы бизнеса в Украине в 2026 году

В начале 2026 года компании-члены Европейской бизнес-ассоциации назвали факторы, оказывающие негативное влияние на их работу, пишет ЕБА.

Наиболее распространенными барьерами для компаний остаются ограничения географии деятельности (58%), приостановка работы на время воздушных тревог (45%) и вынужденный переход деятельности в онлайн-формат (40%).

Также среди главных проблем – нехватка квалифицированных работников, нестабильность экономики, атаки на энергосистему.

Напомним, что в четверг, 16 июля, Верховная Рада поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Он уже обозначил план действий во главе Кабмина.

Прежде всего Корецкий отметил, что одной из главных задач на этой должности он считает необходимость полного обеспечения СОУ и расширения украинского оборонно-промышленного комплекса.

Параллельно продолжается подготовка к зиме, поддержка граждан и бизнеса. Кроме того, по словам новоизбранного главы Кабмина, правительство будет обеспечивать выполнение социальных обязательств, уделять особое внимание прифронтовым общинам, укреплять сотрудничество с международными партнерами и обеспечивать эффективное использование помощи.