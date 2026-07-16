Що заважає бізнесу України на думку Корецького

Через нестачу капіталу компанії не можуть активно розширюватися, створювати нові робочі місця та залучати людей до економіки. Про це заявив Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, в умовах демографічної кризи Україні потрібно не лише повертати людей до роботи, а й створювати умови, за яких бізнес зможе розвиватися. Корецький зазначив, що йдеться про залучення до економіки кількох великих груп населення:

ВПО;

ветеранів та сімей загиблих, зниклих безвісти й полонених;

українців, які через війну виїхали за кордон.

Водночас, на його думку, основним шляхом для цього є саме розвиток підприємництва та створення нових робочих місць.

Я особисто вважаю, що наш бізнес не має достатнього доступу до капіталу. Про це ми точно будемо говорити й працювати з Міністерством економіки для того, щоб надати більше можливостей кредитування,

– сказав Корецький.

Він також наголосив, що без додаткових фінансових ресурсів бізнесу складно запускати нові проєкти, інвестувати у виробництво та збільшувати кількість робочих місць.

Таким чином, вирішення кадрового дефіциту в Україні залежить не лише від повернення людей, а й від здатності бізнесу створювати для них нові можливості працевлаштування.

Який ТОП проблем бізнесу в Україні 2026

На початку 2026 року членські компанії Європейської Бізнес Асоціації назвали фактори негативного вплину на їхню роботу, пише ЄБА.

Найбільш поширеними бар’єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності (58%), призупинення роботи на час повітряних тривог (45%) та вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).

Також серед ТОП проблем – нестача кваліфікованих працівників, нестабільність економіки, атаки на енергосистему.

Нагадаємо, що у четвер, 16 липня, Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Він вже окреслив план дій на чолі Кабміну.

Передусім Корецький зазначив, що одним із головних завдань на посаді він бачить необхідність повного забезпечення СОУ й масштабування українського оборонно-промислового комплексу.

Паралельно триває підготовка до зими, підтримка громадян і бізнесу. Також, за словами новообраного очільника Кабміну, уряд забезпечуватиме виконання соціальних зобов'язань, приділятиме особливу увагу прифронтовим громадам, посилюватиме співпрацю з міжнародними партнерами та ефективне використання допомоги.