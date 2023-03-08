Сети "Суши Мастер" и "Суши Вок" имеют российское происхождение - расследование

В Украине большое количество бизнесов, исторически связанных с гражданами России. В них входят популярные сети японской кухни "Cуши Вок" и "Cуши Мастер".

Одним из основателей ООО "Суши Мастер Украина" является гражданин РФ Алексей Павлов, владеющий 50% в компании. Однако его равноправным партнером является американец украинского происхождения Алекс Яновский – родившийся в Виннице бизнес-тренер.

Интересно Нелегальные азартные игры и связь с Россией: за что ликвидировали IBOX и Форвард банк

Именно благодаря ему удалось масштабировать бизнес по приготовлению суши и роллов. Известно, что в конце 2014 года "Cуши Мастер" работал в 14 странах: Россия, Украина, Казахстан, Румыния, Польша, Турция, Белоруссия, Литва, Венгрия и т.д.

Кто является владельцем Суши Вок

Эта сеть японской кухни была создана в 2011 году в Санкт-Петербурге. На 2022 год в Украине работало 120 точек с таким названием. Часть из них оформлены на одессита Андрея Ткаченко, а другие – собственность по франшизам по всей Украине.

В 2019 году владельцем ТМ Суши Wok в Украине стал украинец Иван Штец. В 2020 году он также подал заявку на регистрацию торговой марки Sushi Wok. Также Штец также является бенефициаром ООО "Концертный холл Одесса", расположенном по одному адресу с гостиничным комплексом Одесса, входящим в международную сеть Mozart.

Владельцем четырех одесских гостиниц этой сети - "Моцарт", "Одесса", "Аркадия" и "Виктория" - Лина Акивисон - дочь Игоря Акивисона, бизнесмена из Санкт-Петербурга, которого в СМИ до сих пор называют владельцем одесских гостиниц. Эти гостиницы в июне прошлого года по решению Печерского районного суда перешли в управление АРМА.

Согласно данным Роспатента, ТМ Суши Wok в России является собственностью ООО ТСНЗ (Санкт-Петербург), руководителем и единственным бенефициаром которого является Сергей Акивисон – сын того же Игоря Акивисона.

Собеседник издания, знакомый с бизнес-активностью семьи Акивисонов в Украине, рассказал, что Игоря Акивисона и владельца торговой марки Суши Wok в Украине Штец связывали давние дружеские отношения. Однако украинская и российская сети изначально развивались автономно.

Единственно чем помогал российский Суши Wok, то это советами как правильно готовить,

– рассказал собеседник на правах анонимности.