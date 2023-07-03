Shell – один из крупнейших продавцов российского газа, хотя обещал уйти с рынка оккупантов

Компания Shell продолжает активно торговать российским газом. В 2022 году она вошла в топ компаний по объемам сбыта топлива оккупантов.

Компания Shell давно обещала покинуть российский рынок и не торговать российским газом. Как показал анализ аналитиков, к реальности заявления не имели никакого отношения.

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Shell – в топе продавцов российского газа

Global Witness удалось выяснить, что по итогам 2022 Shell продал почти восьмую часть экспорта российского морского газа. К примеру, компания приобрела танкер со 160 тысячами кубических метров газа, который вышел с полуострова Ямал.

После покупки этого груза его отправили в Гонконг. Подобных покупок Shell совершил как минимум 8. По крайней мере, о таком количестве свидетельствуют базы данных Kpler.

В Shell решили не умалчивать эту ситуацию, но найти их "объяснения". В частности, речь идет о "долгосрочных контрактных обязательствах", но действительно ли такие существуют – пока неизвестно.

Подсчеты свидетельствуют, что Shell в прошлом году входила в пятерку крупнейших продавцов российского морского газа.