Shell продает четверть активов солнечной энергетики: что это значит для компании

Корпорация Shell, которая является транснациональным гигантом в сфере нефтегазовой промышленности, продолжает уменьшать свое присутствие в области возобновляемой энергетики. Она решила реализовать 25% активов своего подразделения Savion, специализированного на солнечной энергетике.

Почему компания продает активы

Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на более прибыльных проектах, которыми являются стабильная добыча нефти и увеличение производства природного газа. Однако, представители Shell и Jefferies отказались от комментариев.

Читайте также: Кризис в ключевой отрасли – сколько тысяч работников уволили крупнейшие ИТ-компании

Инвестиционный банк Jefferies организует продажу до 10,6 гигаватт активов по производству и хранению солнечной энергии, находящихся в стадии разработки,

– указано в документе для потенциальных инвесторов.

Ранее было объявлено, что Shell планирует сократить примерно 15% персонала в своем отделе по низкоуглеродным решениям и уменьшить масштабы водородного бизнеса ради увеличения прибыльности.

Что известно о подразделении Savion

В 2021 году Shell приобрела Savion по инициативе бывшего генерального директора Бена ван Бердена. Тогда он планировал развивать рынок энергии с низким выбросом углерода.

Однако, в январе 2023 года компанию сменил руководитель, Ваэль Саван. Он обещал изменить стратегию компании и сосредоточиться на наиболее прибыльных отраслях, исключая владение солнечными активами.

Почему Минюст хотел национализации Shell Украина

Как сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых, российский олигарх Эдуард Худайнатов владел компанией Shell Украина через ООО "Альянс Холдинг" и ООО "НК Альянс-Украина". С началом полномасштабного вторжения главный офис в Нидерландах размыл его долю через увеличение уставного капитала.

Однако средства лишь частично поступили в украинскую структуру и то были получены как заем, реального вливания финансов в уставный капитал не было. Поэтому, учитывая дружбу Худайнатова с Путиным и то, что все полученные средства были сразу направлены в компанию "Альянс-Украина", которая связана с российским олигархом, министерство обратилось в суд с просьбой национализировать 49% доли уставного капитала ООО "Альянс Холдинг" и 100% уставного капитала ООО "НК Альянс-Украина".