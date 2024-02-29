Чому компанія продає активи

Зазначається, що компанія має намір зосередитись на більш прибуткових проєктах, якими є стабільний видобуток нафти та збільшення виробництва природного газу. Однак, представники Shell та Jefferies відмовилися від коментарів.

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Інвестиційний банк Jefferies організує продаж до 10,6 гігавата активів з виробництва й зберігання сонячної енергії, що перебувають у стадії розробки,

– зазначено в документі для потенційних інвесторів.

Раніше було оголошено, що Shell планує скоротити приблизно 15% персоналу в своєму відділі з низьковуглецевих рішень та зменшити масштаби водневого бізнесу заради збільшення прибутковості.

Що відомо про підрозділ Savion

У 2021 році Shell придбала Savion за ініціативою колишнього генерального директора Бена ван Бердена. Тоді він планував розвивати ринок енергії з низьким викидом вуглецю.

Проте, в січні 2023 року компанію змінив керівник, Ваель Саван. Він обіцяв змінити стратегію компанії та зосередитися на найбільш прибуткових галузях, виключаючи володіння сонячними активами.

Чому Мін'юст хотів націоналізації Shell Україна

Як повідомила голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих, російський олігарх Едуард Худайнатов володів компанією Shell Україна через ТОВ "Альянс Холдинг" та ТОВ "НК Альянс-Україна". З початком повномасштабного вторгнення головний офіс у Нідерландах розмив його частку через збільшення статутного капіталу.

Однак кошти лише частково надійшли до української структури та й то були отримані як позика, реального вливання фінансів до статутного капіталу не було. Відтак, з огляду на дружбу Худайнатова з Путіним та те, що усі отримані кошти були одразу скеровані до компанії "Альянс-Україна", яка пов'язана з російським олігархом, міністерство звернулося до суду з проханням націоналізувати 49% частки статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг" та 100% статутного капіталу ТОВ "НК Альянс-Україна".