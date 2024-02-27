Скорочення в найбільших українських компаніях

Станом на січень 2024 року в 50 найбільших українських ІТ-компаніях працювало 81 750 людей. Це на 11,5% або ж на 10 656 фахівців менше, аніж минулого року.

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Головних причин скорочення дві:

ті, хто довго не міг знайти проєкти та перебували на бенчі, звільняються;

ті, хто виїхав за кордон, легалізуються там.

У другому півріччі 2023 року штат українських компаній скоротився на 4 600 осіб. Відтік кадрів з 5 найбільших компаній країни поки що зменшився, однак говорити про повну зупинку некоректно. У першому півріччі контракти розірвали із 3000 працівників, у другому – з 1800.

Цікаво! Криза в ІТ-секторі має глобальний характер. Через кризу інвестицій багато гігантів почали оптимізацію бюджетів та скоротили значну частину технічних працівників. Згодом ця тенденція охопила весь ринок.

Раніше повідомлялося, що вперше за 13 років експорт IT-послуг показав негативну динаміку. У 2022 році був зафіксований рекорд на рівні 7,3 мільярда доларів, показник впав до 6,7 мільярда.

Гравці на ринку ІТ пророкують, що ситуація може загостритися ще більше, адже через війну міжнародний бізнес дуже неохоче заводить гроші в Україну. Натомість сусідні ринку з огляду на безпеку та таланти починають виглядати більш привабливо.