Shell осталась самым дорогим нефтегазовым брендом мира

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell сохранила лидерство в списке самых дорогих нефтегазовых брендов мира. Ее стоимость выросла за год на 4%.

Shell – самый дорогой нефтегазовый бренд мира

Стоимость Shell составляет 50,3 миллиарда долларов в то время, как Saudi Aramco только 46,1 миллиарда долларов. Таким образом нефте-газовая компания сохранила лидерство в рейтинге самых дорогих мировых брендов.

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Shell продолжает удерживать статус ведущего нефтегазового бренда в мире, что подчеркивает примечательную стабильность бренда, несмотря на вопросы относительно долгосрочной корпоративной стратегии компании,

– отметил старший директор Brand Finance Савио Д'Соуза.

Что известно о Shell Shell – глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, которая действует в более 70 странах, а общий штат составляет 93 тысячи работников. Компания специализируется на производстве топлива, а также инвестирует в развитие энергетики (в частности низкоуглеродной, а также в ветровую и солнечную) и новые виды топлива для транспорта (среди них усовершенствованное биотопливо и водород).

Shell Mobility вошла на украинский рынок в 2007 году

Кто еще попал в рейтинг

Второе место в рейтинге занимает Saudi Aramco – 46,1 миллиарда долларов.

– 46,1 миллиарда долларов. Третье – PetroChina чью стоимость оценивают в 28,5 миллиардов долларов.

чью стоимость оценивают в 28,5 миллиардов долларов. Четвертое – Sinopec , 26,7 миллиарда долларов.

, 26,7 миллиарда долларов. На пятой строчке оказалась bp plc – 18,5 миллиардов долларов.

Самый стремительный рост стоимости бренда продемонстрировала катарская госкомпания Qatar Energy. Он вырос аж на 82% за год. Таким образом сейчас стоимость оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Такой подъем стал следствием успешной интеграции Qatargas.