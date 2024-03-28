Shell осталась самым дорогим нефтегазовым брендом мира
Источник:Brand Finance
Британо-нидерландская энергетическая компания Shell сохранила лидерство в списке самых дорогих нефтегазовых брендов мира. Ее стоимость выросла за год на 4%.
Shell – самый дорогой нефтегазовый бренд мира
Стоимость Shell составляет 50,3 миллиарда долларов в то время, как Saudi Aramco только 46,1 миллиарда долларов. Таким образом нефте-газовая компания сохранила лидерство в рейтинге самых дорогих мировых брендов.
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Shell продолжает удерживать статус ведущего нефтегазового бренда в мире, что подчеркивает примечательную стабильность бренда, несмотря на вопросы относительно долгосрочной корпоративной стратегии компании,
– отметил старший директор Brand Finance Савио Д'Соуза.
Что известно о ShellShell – глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, которая действует в более 70 странах, а общий штат составляет 93 тысячи работников. Компания специализируется на производстве топлива, а также инвестирует в развитие энергетики (в частности низкоуглеродной, а также в ветровую и солнечную) и новые виды топлива для транспорта (среди них усовершенствованное биотопливо и водород).
Shell Mobility вошла на украинский рынок в 2007 году
Кто еще попал в рейтинг
- Второе место в рейтинге занимает Saudi Aramco – 46,1 миллиарда долларов.
- Третье – PetroChina чью стоимость оценивают в 28,5 миллиардов долларов.
- Четвертое – Sinopec, 26,7 миллиарда долларов.
- На пятой строчке оказалась bp plc – 18,5 миллиардов долларов.