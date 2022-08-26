Украина получит таможенный безвиз: Шмигаль рассказал, когда он заработает и назвал все преимущества

Украина получит таможенный безвиз уже осенью. Премьер Денис Шмигаль также рассказал обо всех преимуществах этого безвиза, в частности растаможке авто через Дію.

Украина получит таможенный безвиз

Шмигаль сообщил, что 25 августа Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября. Следовательно, Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.

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"Таможенный безвиз" – это одно из ключевых направлений построения в Украине удобной и прозрачной таможни,

– считает премьер.

Преимущества таможенного безвиза

Шмигаль подчеркнул, что благодаря таможенному безвизу товары будут скорее перемещаться между странами Европейского региона и будет меньше бюрократии на самой таможне. Ведь обмен данными с соседними таможнями будет фактически происходить в режиме реального времени. Также, что не менее важно, будет меньше возможностей для злоупотреблений.

Также прямо сейчас проходит реализация проекта электронной очереди на границе, идет работа по созданию общих пунктов пропуска с европейскими соседями и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска. Кроме того, центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в том числе удобному растаможиванию авто через Дію,

– поделился он.

Когда Украина будет готова к членству в ЕС

По мнению премьера, Украина будет готова к членству в ЕС уже в 2024 году. Он напомнил, что "таможенный безвиз" станет четвертым в этом году после "энергетического безвиза" в марте и "транспортного" и "экономического" безвизов летом. "То, на что отводились годы, мы делаем через месяцы", – подчеркнул Шмигаль.