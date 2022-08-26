Україна отримає митний безвіз

Шмигаль повідомив, що 25 серпня Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Відтак Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

Читайте також Кешбек і низькі відсотки: чому варто використовувати український сервіс GEO Pay

"Митний безвіз" — це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці,

– вважає прем'єр.

Переваги митного безвізу

Шмигаль підкреслив, що завдяки митному безвізу товари швидше переміщатимуться між країнами Європейського регіону й буде менше бюрократії на самій митниці. Адже обмін даними з сусідніми митницями фактично відбуватиметься в режимі реального часу. Також, що не менш важливо, буде менше можливостей для зловживань.

Також прямо зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через Дію,

– поділився він.

Коли Україна буде готова до членства в ЄС

На думку прем'єра Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році. Він нагадав, що "митний безвіз" стане четвертим цього року після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку. "Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці", – підкреслив Шмигаль.