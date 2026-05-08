Шоколадный кризис в России: производитель "Аленки" выбросил на улицу каждого четвертого работника
- Холдинг "Объединенные кондитеры" сократил персонал на 24% из-за падения спроса на шоколад в России.
- Спрос на шоколад снизился из-за подорожания продукции и снижения покупательной способности населения.
Один из крупнейших производителей шоколада в России –холдинг "Объединенные кондитеры" –масштабно сократил персонал из-за проблем с продажами. Причиной проблем стало падение спроса на шоколад в России.
Почему в России упал спрос на шоколад?
Компания выпускает продукцию под брендами "Аленка", "Коровка" и "Бабаевский", масштабно сократил персонал из-за проблем с продажами, пишет The Moscow Times.
По данным финансовой отчетности компании, в 2025 году среднеучетная численность работников холдинга сократилась на 24% – до 2 793 человек. По информации источников российских медиа, увольнения стали частью антикризисной программы.
Сокращения коснулись и дочерних предприятий холдинга. В частности:
- в "Рот Фронте" количество работников уменьшилось на 25%;
- на фабрике "Красный октябрь"– на 9%;
- в концерне "Бабаевский" – на 10%.
Причиной проблем стало падение спроса на шоколад в России. По данным аналитической компании NTech, в 2025 году натуральные продажи шоколадных плиток в стране упали на 15% – до 231 тысячи тонн.
Продажа шоколада падает уже второй год подряд. в 2024-м реализация такой продукции в штуках снизилась на 6%, но выросла в деньгах на 10%. Это связано прежде всего с ее подорожанием,
– говорит управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный
Эксперты объясняют ситуацию снижением покупательной способности населения и ростом стоимости сырья. По словам аналитиков, производители пытаются экономить, из-за чего ухудшается качество продукции: уменьшается вес плиток, дешевеют ингредиенты и сокращается доля какао-масла.
Из-за этого часть покупателей начала отказываться от шоколада или переходить на более дешевые товары.
Что это значит?
- Российский рынок шоколада входит в фазу серьезного кризиса.
- Производители начали массово экономить на персонале и качестве продукции.
- Подорожание шоколада бьет по спросу и заставляет компании сокращать расходы.
- Кризис потребления в РФ затрагивает даже крупные и известные бренды.
Какие прогнозы на будущее? Эксперты прогнозируют, что в 2026 году волна оптимизации в кондитерской отрасли России может продолжиться, а производители и в дальнейшем будут сокращать расходы и персонал. Также цены на шоколад в России, вероятно, продолжат расти.
Обратите внимание! Ситуация вокруг "Объединенных кондитеров" показывает, что даже крупные бренды в России больше не защищены от падения спроса и экономической нестабильности. Шоколад, который годами оставался массовым продуктом, постепенно становится дороже и менее доступным для потребителей, а бизнес отвечает на это увольнениями и экономией на качестве.
Как россияне экономят на еде и в чем проблема?
Политика Путина заставила россиян экономить не только на роскошных покупках, но и на базовых товарах, как еда. Данные Сбербанка показали, что падение количества заведений общественного питания в январе было крупнейшим с 2021 года, а расходы ресторанов достигли самого низкого уровня за три года в ноябре-начале декабря 2025 года, пишет Reuters.
В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года упал до нуля. Россия прогнозирует экономический рост на уровне 1,3% в этом году после 1% в 2025 году, 4,9% в 2024 году и 4,1% в 2023 году. Международный валютный фонд прогнозирует рост на уровне 0,8% на 2026 год.
Исследование центрального банка показало, что в 11 часовых поясах России люди ищут более дешевые варианты: еду в фастфуде или супермаркетах вместо ресторанов, продукты питания со скидками в супермаркетах, ремонт автомобилей вместо новых покупок, а также охлаждение рынка жилья.
Количество закрытия кафе и ресторанов в столице в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом, тогда как количество точек продажи кофе на вынос продолжает расти,
– сообщил центральный банк России.
К слову, эксперт Иван Ус уверяет, что экономические проблемы России пока признает даже верхушка власти, об этом он рассказал в комментарии 24 Каналу.
В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.
Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.
Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно,
– объясняет господин Иван.
Шоколадный кризис может накрыть мир
После стремительного роста в 2024 году рынок какао переживает резкий разворот, сообщает Bloomberg. Фьючерсы упали более чем на 70% от пиковых значений, что стало следствием снижения спроса и улучшения урожаев.
Дешевое сырье постепенно проходит через цепи поставок, что потенциально может снизить стоимость шоколадной продукции. Однако пока производители еще используют дорогие запасы или рецептуры с уменьшенным содержанием какао.
В общем сейчас шоколад, который вы едите может вообще не содержать какао из-за кризиса на рынке какао, пишет CNBC. Из-за экстремальной волатильности цен на сырье и неурожаев в Африке, кондитерская индустрия начала глобальный переход на "альтернативный шоколад".
Чтобы сохранить доступную цену для массового потребителя, производители меняют рецептуру. На полках магазинов все чаще появляются продукты с маркировкой "со вкусом шоколада" вместо настоящего состава.
Среди самых популярных альтернатив есть кэроб (рожковое дерево): классический заменитель, не содержащий кофеина.
Тыквенные семечки и нут – новые технологические решения для создания текстуры и вкуса.
Растительные жиры используют для замены дорогостоящего какао-масла.
Эксперты, опрошенные CNBC, считают, что рынок сладостей необратимо разделится на два лагеря. Большая часть массового рынка перейдет на суррогаты и растительные аналоги. В то же время настоящие плитки со 100% содержанием какао-продуктов перейдут в категорию Luxury.
Альтернативный шоколад захватит масс-маркет, тогда как настоящий шоколад все больше будет становиться предметом роскоши, доступным не каждому,
– отмечают аналитики.
Какие еще проблемы имеет бизнес России?
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшились в начале 2026 года, с совокупным сальдированным финансовым результатом в 3,4 триллиона рублей, что на 33,1% меньше, чем в предыдущем году. Поступления от малого предпринимательства и самозанятых за I квартал 2026 года сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов.
Розничные продажи бутилированной воды в России уменьшились на 14% в штуках и на 1% в деньгах в первом квартале 2026 года. Рост цен на воду связано с повышением НДС и увеличением стоимости сырья, что повлекло экономию населения на базовых товарах.