Шоколадный кризис в России: производитель "Аленки" выбросил на улицу каждого четвертого работника

Один из крупнейших производителей шоколада в России –холдинг "Объединенные кондитеры" –масштабно сократил персонал из-за проблем с продажами. Причиной проблем стало падение спроса на шоколад в России.

Почему в России упал спрос на шоколад?

Компания выпускает продукцию под брендами "Аленка", "Коровка" и "Бабаевский", масштабно сократил персонал из-за проблем с продажами, пишет The Moscow Times.

Смотрите также Бизнес России остался без денег: Путин урезал помощь после повышения налогов

По данным финансовой отчетности компании, в 2025 году среднеучетная численность работников холдинга сократилась на 24% – до 2 793 человек. По информации источников российских медиа, увольнения стали частью антикризисной программы.

Сокращения коснулись и дочерних предприятий холдинга. В частности:

в "Рот Фронте" количество работников уменьшилось на 25%;

на фабрике "Красный октябрь"– на 9%;

в концерне "Бабаевский" – на 10%.

Причиной проблем стало падение спроса на шоколад в России. По данным аналитической компании NTech, в 2025 году натуральные продажи шоколадных плиток в стране упали на 15% – до 231 тысячи тонн.

Продажа шоколада падает уже второй год подряд. в 2024-м реализация такой продукции в штуках снизилась на 6%, но выросла в деньгах на 10%. Это связано прежде всего с ее подорожанием,

– говорит управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный

Эксперты объясняют ситуацию снижением покупательной способности населения и ростом стоимости сырья. По словам аналитиков, производители пытаются экономить, из-за чего ухудшается качество продукции: уменьшается вес плиток, дешевеют ингредиенты и сокращается доля какао-масла.

Из-за этого часть покупателей начала отказываться от шоколада или переходить на более дешевые товары.

Что это значит?

Российский рынок шоколада входит в фазу серьезного кризиса.

Производители начали массово экономить на персонале и качестве продукции.

Подорожание шоколада бьет по спросу и заставляет компании сокращать расходы.

Кризис потребления в РФ затрагивает даже крупные и известные бренды.

Какие прогнозы на будущее? Эксперты прогнозируют, что в 2026 году волна оптимизации в кондитерской отрасли России может продолжиться, а производители и в дальнейшем будут сокращать расходы и персонал. Также цены на шоколад в России, вероятно, продолжат расти.

Обратите внимание! Ситуация вокруг "Объединенных кондитеров" показывает, что даже крупные бренды в России больше не защищены от падения спроса и экономической нестабильности. Шоколад, который годами оставался массовым продуктом, постепенно становится дороже и менее доступным для потребителей, а бизнес отвечает на это увольнениями и экономией на качестве.

Как россияне экономят на еде и в чем проблема?

Политика Путина заставила россиян экономить не только на роскошных покупках, но и на базовых товарах, как еда. Данные Сбербанка показали, что падение количества заведений общественного питания в январе было крупнейшим с 2021 года, а расходы ресторанов достигли самого низкого уровня за три года в ноябре-начале декабря 2025 года, пишет Reuters.

В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года упал до нуля. Россия прогнозирует экономический рост на уровне 1,3% в этом году после 1% в 2025 году, 4,9% в 2024 году и 4,1% в 2023 году. Международный валютный фонд прогнозирует рост на уровне 0,8% на 2026 год.

Исследование центрального банка показало, что в 11 часовых поясах России люди ищут более дешевые варианты: еду в фастфуде или супермаркетах вместо ресторанов, продукты питания со скидками в супермаркетах, ремонт автомобилей вместо новых покупок, а также охлаждение рынка жилья.

Количество закрытия кафе и ресторанов в столице в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом, тогда как количество точек продажи кофе на вынос продолжает расти,

– сообщил центральный банк России.

К слову, эксперт Иван Ус уверяет, что экономические проблемы России пока признает даже верхушка власти, об этом он рассказал в комментарии 24 Каналу.

В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.

Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.

Для того, чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно,

– объясняет господин Иван.

Шоколадный кризис может накрыть мир

После стремительного роста в 2024 году рынок какао переживает резкий разворот, сообщает Bloomberg. Фьючерсы упали более чем на 70% от пиковых значений, что стало следствием снижения спроса и улучшения урожаев.

Дешевое сырье постепенно проходит через цепи поставок, что потенциально может снизить стоимость шоколадной продукции. Однако пока производители еще используют дорогие запасы или рецептуры с уменьшенным содержанием какао.

В общем сейчас шоколад, который вы едите может вообще не содержать какао из-за кризиса на рынке какао, пишет CNBC. Из-за экстремальной волатильности цен на сырье и неурожаев в Африке, кондитерская индустрия начала глобальный переход на "альтернативный шоколад".

Чтобы сохранить доступную цену для массового потребителя, производители меняют рецептуру. На полках магазинов все чаще появляются продукты с маркировкой "со вкусом шоколада" вместо настоящего состава.

Среди самых популярных альтернатив есть кэроб (рожковое дерево): классический заменитель, не содержащий кофеина.

Тыквенные семечки и нут – новые технологические решения для создания текстуры и вкуса.

Растительные жиры используют для замены дорогостоящего какао-масла.

Эксперты, опрошенные CNBC, считают, что рынок сладостей необратимо разделится на два лагеря. Большая часть массового рынка перейдет на суррогаты и растительные аналоги. В то же время настоящие плитки со 100% содержанием какао-продуктов перейдут в категорию Luxury.

Альтернативный шоколад захватит масс-маркет, тогда как настоящий шоколад все больше будет становиться предметом роскоши, доступным не каждому,

– отмечают аналитики.

Какие еще проблемы имеет бизнес России?