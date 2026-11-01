ФЛП грозит штраф в размере 86 тысяч гривен за одну ошибку: что нужно знать

В Украине за фактический допуск продавца к работе без трудового договора предусмотрен базовый штраф в размере 86 470 гривен за каждого работника. Однако некоторые предприниматели имеют право отбыться лишь предупреждением.

Сколько обойдется нарушение для ФЛП в 2026 году

Вопрос надлежащего оформления персонала остается одной из самых острых тем для малого бизнеса. Ключевым фактором для контролеров являются не формальные договоренности между сторонами, а реальные обстоятельства повседневной работы торговой точки, пишет "Судебно-юридическая газета".

Если человек по установленному графику обслуживает клиентов, продает товары и подчиняется правилам магазина, закон считает такие отношения исключительно трудовыми. Любые попытки выдать трудоустройство за "стажировку", "помощь родственника" или "практику" инспекторы труда не примут во внимание.

Общее правило статьи 265 Кодекса законов о труде предусматривает жесткую финансовую санкцию – десятикратный размер минимальной заработной платы за каждого неоформленного сотрудника:

Поскольку с 1 января 2026 года минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен в месяц, базовая санкция за одного нелегального продавца достигает 86 470 гривен, а за двоих – уже 172 940 гривен.

В то же время для большинства плательщиков единого налога действует существенный законодательный компромисс. К предпринимателям второй и третьей групп единого налога за допуск человека к работе без оформления применяется лишь официальное предупреждение, если отсутствует признак повторности.

Когда льгота исчезает и начинаются тройные санкции

Если ФЛП повторно в течение двух лет допустит аналогичное нарушение, вместо предупреждения закон требует взыскать штраф в размере 30 минимальных зарплат. В 2026 году это оборачивается 259 410 гривен убытков для бюджета предпринимателя за каждого работника.

Верховный Суд в своих правовых позициях подчеркивает, что повторность фиксируется по факту совершения того же самого нарушения независимо от того, касается ли оно одного и того же продавца или разных людей. Кроме того, предусмотрена административная ответственность по статье 41 КоАП в размере от 8 500 до 17 000 гривен, однако судьи запрещают двойное наказание предпринимателя за одни и те же действия.

Спасают ли договоры об оказании услуг и предписания во время войны

Оформить продавца задним числом после начала проверки по общему правилу нельзя, ведь уведомление о приеме на работу должно поступить до фактического начала работы. Однако во время действия военного положения закон устанавливает спасительную норму: штрафы не применяются, если работодатель полностью и своевременно выполнит предписание Гоструда, выданное по результатам внеплановой проверки.

Попытки заключить вместо трудового гражданско-правовой договор на оказание услуг продавца также не работают. Если человек ежедневно сидит за кассой и подчиняется режиму работы магазина, налоговики и инспекторы автоматически переквалифицируют такие отношения в трудовые со всеми финансовыми последствиями.

Следовательно, если отношения по своему содержанию являются трудовыми, ФЛП должен оформить их до фактического допуска работника к работе. В частности , необходимо:

Заключить трудовой договор; Оформить прием работника соответствующим приказом или распоряжением; До фактического начала работы выполнить требования по уведомлению о приеме работника в соответствии со статьей 24 КЗоТ и постановлением Кабинета Министров № 413; Выполнять другие обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством.

Только после надлежащего оформления работник может быть допущен к выполнению трудовых обязанностей.

К слову, предпринимателей штрафуют не только за это. ФЛП, работающие по упрощенной системе, должны не только своевременно уплачивать единый налог, но и правильно указывать его сумму в отчетности. Даже если деньги поступили в бюджет в полном объеме, ошибка в декларации может стать основанием для финансовых санкций.

Если в ходе камеральной проверки декларации ФЛП – плательщика единого налога третьей группы – выявят занижение налогового обязательства, предпринимателю могут наложить штраф.