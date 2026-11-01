Штраф у 86 тисяч гривень за одну помилку загрожує ФОП: що треба знати

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Скільки коштує порушення для ФОП у 2026 році

Питання належного оформлення персоналу залишається однією з найчутливіших тем для малого бізнесу. Ключовим фактором для контролерів є не формальні домовленості між сторонами, а реальні обставини щоденної роботи торгової точки, пише Судово-юридична газета.

Якщо людина за визначеним графіком обслуговує клієнтів, продає товари та підпорядковується правилам магазину, закон вважає такі відносини суто трудовими. Будь-які спроби видати зайнятість за "стажування", "допомогу родича" або "практику" інспектори праці до уваги не візьмуть.

Загальне правило статті 265 Кодексу законів про працю передбачає жорстку фінансову санкцію – десятикратний розмір мінімальної заробітної плати за кожного неоформленого співробітника:

Оскільки з 1 січня 2026 року мінімалка становить 8 647 гривень на місяць, базова санкція за одного нелегального продавця сягає 86 470 гривень, а за двох – уже 172 940 гривень.

Водночас для більшості спрощенців діє істотний законодавчий компроміс. До підприємців другої та третьої груп єдиного податку за допуск людини до роботи без оформлення застосовують лише офіційне попередження, якщо відсутня ознака повторності.

Коли пільга зникає та починаються потрійні санкції

Якщо ФОП повторно протягом двох років допустить аналогічне порушення, замість попередження закон вимагає стягнути штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат. У 2026 році це виливається у 259 410 гривень збитків для бюджету підприємця за кожного працівника.

Верховний Суд у своїх правових позиціях наголошує, що повторність фіксується за фактом вчинення того самого порушення незалежно від того, чи стосується воно одного й того самого продавця, чи різних людей. Додатково існує адміністративна відповідальність за статтею 41 КУпАП від 8 500 до 17 000 гривень, проте судді забороняють подвійне покарання підприємця за одні й ті самі дії.

Чи рятують договори послуг та приписи під час війни

Оформити продавця заднім числом після появи перевірки за загальним правилом не можна, адже повідомлення про прийняття має надходити до фактичного початку роботи. Проте під час дії воєнного стану закон встановлює рятівну норму: штрафи не застосовуються, якщо роботодавець повністю та вчасно виконає припис Держпраці, виданий за результатами позапланової перевірки.

Спроби укласти замість трудового цивільно-правовий договір на надання послуг продавця також не працюють. Якщо людина щодня сидить за касою та підпорядковується режиму магазину, податківці та інспектори автоматично перекваліфікують такі відносини у трудові з усіма фінансовими наслідками.

Отже, якщо відносини за своїм змістом є трудовими, ФОП має оформити їх до фактичного допуску працівника до роботи. Зокрема, необхідно:

Укласти трудовий договір; Оформити прийняття працівника відповідним наказом або розпорядженням; До фактичного початку роботи виконати вимоги щодо повідомлення про прийняття працівника відповідно до статті 24 КЗпП та постанови Кабінету Міністрів №413; Виконувати інші обов’язки роботодавця, передбачені трудовим законодавством.

Лише після належного оформлення працівник може бути допущений до виконання трудових обов’язків.

До слова, підприємців штрафують не лише за це. ФОПи на спрощеній системі мають не лише вчасно сплачувати єдиний податок, а й правильно вказувати його суму у звітності. Навіть якщо гроші надійшли до бюджету в повному обсязі, помилка в декларації може стати підставою для фінансових санкцій.

Якщо під час камеральної перевірки декларації ФОП – платника єдиного податку третьої групи виявлять заниження податкового зобов’язання, підприємцю можуть нарахувати штраф.