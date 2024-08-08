Штраф на 13,6 миллиона евро: на литовскую компанию наложили ограничения за нарушение санкций
8 августа 2024, 09:54Читати новину українською
Источник:LRT
Литовская компания, которая экспортирует автомобили, получила штраф на 13,6 миллиона евро. Причиной стало нарушение санкций.
На Литовскую компанию наложили санкции
В частности было конфисковано шесть полуприцепов для грузовиков, по данным таможни. Однако название компании так и не разгласили.
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Недавно стало известно, что одна компания не придерживалась международных санкций, введенных Литвой, при заключении сделок с фирмами из Казахстана, Беларуси и Турции. Как следствие, поставки задержанными транспортными средствами были признаны нарушением этих санкций.Напомним! В рамках борьбы с уклонением от санкций Эстония с 8 августа введет таможенные проверки для всех путешественников, пересекающих границу с Россией. Эта мера направлена на усиление безопасности на границе и обеспечение соблюдения международных норм.