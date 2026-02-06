Бизнес в Украине оштрафовали на 11 миллионов гривен: за что наказывает Госпродпотребслужба
- За 2023 год в Украине выявлено 4 085 нарушений в рекламе, из которых более четверти касаются использования негосударственного языка.
- Бизнес добровольно уплатил 61% штрафов, общая сумма которых составила 6,65 миллионов гривен, причем самые большие штрафы были на Запорожье.
Украинский бизнес получал штрафы за нарушения в рекламе, за год обнаружили всего 4 085 таких нарушений. Более четверти из них касается использования негосударственного языка в рекламе.
За какие нарушения в рекламе штрафуют бизнес?
21 938 реклам проверили в прошлом году в Украине – на 14% больше, чем в 2024-м, пишет Опендатабот.
Около четверти всех нарушений касается рекламы с использованием негосударственного языка – 1 075 случаев. В более половины случаев нарушителями стали бизнесы из Харьковщины: 672 штрафа. Также среди самых частых нарушений:
- реклама алкоголя (320 случаев);
- лекарственных средств (276);
- сигарет (195).
В общем замечаний выписали почти на 10,68 миллионов гривен – это 4 227 штрафов.
В среднем, из-за несоблюдения правил рекламирования бизнес платит 2 526 гривен. Дороже всего нарушения рекламных правил обходились в Запорожской области, где средний штраф достигал 4 500 гривен, а наименьшие средние суммы зафиксировали на Сумщине – 1 050 гривен.
Бизнес добровольно оплатил 61% штрафов на сумму 6,65 миллионов гривен. Еще 17% с нарушителей взыскали принудительно. И только 3% предпринимателей смогли обжаловать в судах решение Госпродпотребслужбы.
Какие еще штрафы есть для предпринимателей?
Отказ в принятии безналичной оплаты может привести к штрафам от 1 700 до 3 400 гривен и в случае повторного нарушения от 8 500 до 17 000 гривен. Бизнес обязан обеспечить безналичные расчеты даже в малых населенных пунктах с 2025 года.
Умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине также влечет за собой большие штрафы, ограничение права занимать должность и конфискацию имущества. Поэтому если недоплата достигла от 85 тысяч гривен, то штраф может достигать даже 170 тысяч гривен и более.
В 2026 году предпринимателей также будут штрафовать за нарушение некоторых правил: на 100% за первое нарушение и 150% за последующие. Основные основания для штрафов включают отсутствие или неправильное использование РРО, незарегистрированные кассовые аппараты, неполные чеки и неправильную фискализацию подакцизных товаров.