Бизнес снова будут наказывать: ФЛП рискуют большими штрафами из-за одной ошибки
Физические лица-предприниматели в 2026 году рискуют получить серьезные штрафы, если не будут вовремя платить единый социальный взнос (ЕСВ). Речь идет о базовом обязательном платеже, который ФЛП платят независимо от дохода.
Какие штрафы за неуплату ЕСВ?
Налоги для предпринимателей обычно включают НДФЛ, военный сбор, ЕСВ и единый налог – в зависимости от выбранной системы. Именно с ЕСВ чаще всего возникают задержки, которые и влекут за собой финансовые санкции, пишет Taxer.
После определенных послаблений в начале полномасштабной войны обязательная уплата ЕСВ для ФЛП частично потеряла жесткость контроля, однако в 2026 году долги снова могут обойтись дорого.
Согласно закону, за просрочку или неуплату ЕСВ предусмотрены следующие санкции:
- 20% от суммы долга;
- 0,1% пени за каждый день просрочки;
- дополнительно 10% в случае доначисления взноса.
Отдельно применяются административные штрафы по Кодексу об админправонарушениях:
- 680 – 1 360 гривен – за неуплату ЕСВ в небольшом размере;
- 1 360 – 2 040 гривен – если долг больше;
- 2 550 – 5 100 гривен – за повторное нарушение в течение года.
Какой размер ЕСВ для ФЛП?
ФЛП платят ЕСВ в размере 22% от минимальной заработной платы. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому минимальный ежемесячный взнос – 1 902,34 гривны.
За квартал предпринимателю нужно заплатить 5 707,02 гривен.
Заметьте! ЕСВ – это взнос, который формирует будущие социальные гарантии. Именно из этих средств финансируются пенсии, больничные и другие выплаты. Кроме того, уплата взноса влияет на страховой стаж предпринимателя и дает право на социальную защиту.
Что еще нужно знать ФЛП?
За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.
В Украине усилят контроль за банковскими переводами средств, чтобы предотвратить схемы уклонения бизнеса от налогов. Для ФЛП и высокорисковых юридических лиц устанавливаются новые лимиты на переводы, которые вступят в силу в последующие месяцы.
Часто предприниматели жалуются на блокировку счетов, но не разбираются, кто именно за этим стоит. На самом деле подать инициативу или иск о блокировании счетов по определенным причинам может не только налоговая. Среди вариантов также банки или коммунальные службы. Если счета заблокировали по обращению налоговой, то вероятно, это произошло из-за долга по ЕСВ.