Бизнес снова будут наказывать: ФЛП рискуют большими штрафами из-за одной ошибки

Физические лица-предприниматели в 2026 году рискуют получить серьезные штрафы, если не будут вовремя платить единый социальный взнос (ЕСВ). Речь идет о базовом обязательном платеже, который ФЛП платят независимо от дохода.

Какие штрафы за неуплату ЕСВ?

Налоги для предпринимателей обычно включают НДФЛ, военный сбор, ЕСВ и единый налог – в зависимости от выбранной системы. Именно с ЕСВ чаще всего возникают задержки, которые и влекут за собой финансовые санкции, пишет Taxer.

После определенных послаблений в начале полномасштабной войны обязательная уплата ЕСВ для ФЛП частично потеряла жесткость контроля, однако в 2026 году долги снова могут обойтись дорого.

Согласно закону, за просрочку или неуплату ЕСВ предусмотрены следующие санкции:

20% от суммы долга;

0,1% пени за каждый день просрочки;

дополнительно 10% в случае доначисления взноса.

Отдельно применяются административные штрафы по Кодексу об админправонарушениях:

680 – 1 360 гривен – за неуплату ЕСВ в небольшом размере; 1 360 – 2 040 гривен – если долг больше; 2 550 – 5 100 гривен – за повторное нарушение в течение года.

Какой размер ЕСВ для ФЛП?

ФЛП платят ЕСВ в размере 22% от минимальной заработной платы. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому минимальный ежемесячный взнос – 1 902,34 гривны.

За квартал предпринимателю нужно заплатить 5 707,02 гривен.

Заметьте! ЕСВ – это взнос, который формирует будущие социальные гарантии. Именно из этих средств финансируются пенсии, больничные и другие выплаты. Кроме того, уплата взноса влияет на страховой стаж предпринимателя и дает право на социальную защиту.

