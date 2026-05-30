Какие штрафы за неуплату ЕСВ?

Налоги для предпринимателей обычно включают НДФЛ, военный сбор, ЕСВ и единый налог – в зависимости от выбранной системы. Именно с ЕСВ чаще всего возникают задержки, которые и влекут за собой финансовые санкции, пишет Taxer.

После определенных послаблений в начале полномасштабной войны обязательная уплата ЕСВ для ФЛП частично потеряла жесткость контроля, однако в 2026 году долги снова могут обойтись дорого.

Согласно закону, за просрочку или неуплату ЕСВ предусмотрены следующие санкции:

  • 20% от суммы долга;
  • 0,1% пени за каждый день просрочки;
  • дополнительно 10% в случае доначисления взноса.

Отдельно применяются административные штрафы по Кодексу об админправонарушениях:

  1. 680 – 1 360 гривен – за неуплату ЕСВ в небольшом размере;
  2. 1 360 – 2 040 гривен – если долг больше;
  3. 2 550 – 5 100 гривен – за повторное нарушение в течение года.

Какой размер ЕСВ для ФЛП?

ФЛП платят ЕСВ в размере 22% от минимальной заработной платы. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому минимальный ежемесячный взнос – 1 902,34 гривны.

За квартал предпринимателю нужно заплатить 5 707,02 гривен.

Заметьте! ЕСВ – это взнос, который формирует будущие социальные гарантии. Именно из этих средств финансируются пенсии, больничные и другие выплаты. Кроме того, уплата взноса влияет на страховой стаж предпринимателя и дает право на социальную защиту.

Что еще нужно знать ФЛП?

  • За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.

  • В Украине усилят контроль за банковскими переводами средств, чтобы предотвратить схемы уклонения бизнеса от налогов. Для ФЛП и высокорисковых юридических лиц устанавливаются новые лимиты на переводы, которые вступят в силу в последующие месяцы.

  • Часто предприниматели жалуются на блокировку счетов, но не разбираются, кто именно за этим стоит. На самом деле подать инициативу или иск о блокировании счетов по определенным причинам может не только налоговая. Среди вариантов также банки или коммунальные службы. Если счета заблокировали по обращению налоговой, то вероятно, это произошло из-за долга по ЕСВ.