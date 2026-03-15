Заставят выплатить 10 минималок: ФЛП могут оштрафовать за одну ошибку

Работа без официального оформления работников остается одним из самых опасных нарушений для предпринимателей, и при этом одним из самых дорогих. За определенные нарушения ФЛП оштрафуют на 10 или 30 минимальных зарплат.

Какие штрафы для ФЛП за неоформленного работника?

Основные наказания предусмотрены трудовым законодательством, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Если инспекторы впервые находят работника без официального оформления, штраф составляет 10 минимальных зарплат:

В 2026 году минимальная зарплата установлена на уровне 8 647 гривен;

Поэтому сумма штрафа равна 86 470 гривен за каждого работника, который работает без трудового договора.

Кроме санкций по трудовому законодательству, существует еще административная ответственность: она предусматривает штраф от 8 500 до 17 000 гривен.

Для ФЛП на упрощенной системе есть небольшое послабление: во время первой проверки инспекторы иногда ограничиваются лишь предупреждением. Но это не означает, что предприниматель вообще избежит финансовых последствий.

Какой штраф за повторное нарушение?

Если в течение года инспекторы снова обнаружат неоформленных работников, штраф значительно возрастает. В таком случае предпринимателю придется заплатить 30 минимальных зарплат за каждого работника. В 2026 году это составляет 259 410 гривен.

На практике иногда случается такая ситуация: инспекторы фиксируют нарушения, делают предупреждение и покидают предприятие. После этого предприниматель начинает срочно оформлять персонал – ищет бухгалтера или готовит документы.

Но если проверка возвращается уже на следующий день и снова находит тех же неоформленных работников, это считается повторным нарушением. Поэтому даже несколько дней задержки с официальным оформлением сотрудников могут обернуться для бизнеса очень большими финансовыми потерями.

