Игрушки, моющие средства и обогреватели: в Украине обнаружили более 2 миллионов опасных товаров

В 2025 году Госпродпотребслужба проверяла рынок на наличием небезопасных товаров, благодаря чему более 2 миллионов таких вещей не попали в руки украинцев. За это на производителей накладывали миллионные штрафы.

Что известно об опасных товарах? Потенциально опасные товары изымали еще на этапе их ввоза в Украину, сообщает Госпродпотребслужба. Смотрите также Продуктовый бизнес будет обеспечен светом и формировать резервы продуктов, – Свириденко Ключевые результаты рыночного надзора в 2025 году: 827 плановых и 1027 внеплановых проверок непищевой продукции;

Более 2 миллионов единиц продукции выявлено с нарушениями установленных требований;

Почти 8 500 решений о принятии ограничительных мер (изъятие, отзыва или устранения недостатков);

Около 55 миллионов гривен штрафных санкций, из которых более 30 миллионов уже уплатили в государственный бюджет. Особое внимание уделяли товарам, которые могут влиять на здоровье: детским игрушкам, моющим средствам, электрооборудованию и обогревателям, а также продукции, соответствующей требованиям экодизайна и энергоэффективности. Штрафы от Госпродпотребслужбы для бизнеса и нововведения В Украине заработает система быстрых сообщений об опасных пищевых продуктах по примеру европейской системы, что позволит быстро изымать опасные продукты из продажи и предупреждать потребителей.

Госпродпотребслужба за девять месяцев 2025 года выявила 272 нарушения законодательства в сфере рекламы алкогольных напитков и соблюдения антитабачных требований. Бизнес оштрафован на более 3,6 миллионов гривен за нарушение, из которых 2,2 миллиона гривен уплачено добровольно.