Игрушки, моющие средства и обогреватели: в Украине обнаружили более 2 миллионов опасных товаров
- В 2025 году Госпродпотребслужба обнаружила более 2 миллионов опасных товаров и наложила штрафы на производителей на сумму 55 миллионов гривен.
- Особое внимание уделяли детским игрушкам, моющим средствам, электрооборудованию и обогревателям, изымая их на этапе ввоза в Украину.
В 2025 году Госпродпотребслужба проверяла рынок на наличием небезопасных товаров, благодаря чему более 2 миллионов таких вещей не попали в руки украинцев. За это на производителей накладывали миллионные штрафы.
Что известно об опасных товарах?
Потенциально опасные товары изымали еще на этапе их ввоза в Украину, сообщает Госпродпотребслужба.
Ключевые результаты рыночного надзора в 2025 году:
- 827 плановых и 1027 внеплановых проверок непищевой продукции;
- Более 2 миллионов единиц продукции выявлено с нарушениями установленных требований;
- Почти 8 500 решений о принятии ограничительных мер (изъятие, отзыва или устранения недостатков);
- Около 55 миллионов гривен штрафных санкций, из которых более 30 миллионов уже уплатили в государственный бюджет.
Особое внимание уделяли товарам, которые могут влиять на здоровье: детским игрушкам, моющим средствам, электрооборудованию и обогревателям, а также продукции, соответствующей требованиям экодизайна и энергоэффективности.
Штрафы от Госпродпотребслужбы для бизнеса и нововведения
В Украине заработает система быстрых сообщений об опасных пищевых продуктах по примеру европейской системы, что позволит быстро изымать опасные продукты из продажи и предупреждать потребителей.
Госпродпотребслужба за девять месяцев 2025 года выявила 272 нарушения законодательства в сфере рекламы алкогольных напитков и соблюдения антитабачных требований. Бизнес оштрафован на более 3,6 миллионов гривен за нарушение, из которых 2,2 миллиона гривен уплачено добровольно.