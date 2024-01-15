Налоговая приписала втрое больше штрафов за нарушение с регистраторами, чем в 2021 году

За неполный 2023 год Налоговая начислила штрафы на сумму 1,65 миллиарда гривен. Их начислили за нарушение использования регистраторов расчетных операций (П/РРО).

Какие суммы насчитали

Эта сумма в три раза превышает штрафы, начисленные за весь 2021 год. Среди этих штрафов более половины, а именно 988,15 миллионов гривен, было начислено в августе.

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Тогда было проведено малое количество проверок — всего 1640, но выдано больше штрафов — 3336.

Почему такие суммы

! Украина имеет 287,4 тысяч РРО и 554,6 тысяч ПРРО, однако последние приобрели популярность в сентябре, когда выросли на 15% после отмены моратория на проверки.

Большинство предпринимателей не было готово к этому и пользовалось физическими РРО или посторонними интеграциями, считают в украинской компании по автоматизации заведений Постер :

Многие предприниматели ждали до последнего, объясняя это тем, что не в первый раз мораторий замораживают или переносят. Запрос на ПРРО от Poster в чатах и звонках стремительно вырос в последнюю неделю сентября – в 1,5-2 раза от обычного. Учитывая, что какая-то часть предпринимателей использует физические РРО и посторонние интеграции, можно предположить, что треть бизнесов все еще не были готовы к дедлайну 1 октября, — считает Родион Ерошек, CEO и совладелец Poster.

Теперь количество ПРРО вдвое превышает количество РРО. Их количество выросло в 4 раза по сравнению с ноябрем 2021 года.

! В настоящее время ПРРО составляют всего 29% от общего количества чеков, но их объем растет ежегодно.

В общей сложности 6,62 миллиарда чеков на общую сумму 2,3 триллиона гривен было выписано за 11 месяцев текущего года.