Які суми нарахували

Ця сума втричі перевищує штрафи, нараховані за весь 2021 рік. Серед цих штрафів більше половини, а саме 988,15 мільйона гривень, було нараховано у серпні.

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Тоді було проведено малу кількість перевірок — лише 1640, але видано найбільше штрафів — 3336.

Зауважте! Україна має 287,4 тисячі РРО та 554,6 тисячі ПРРО, проте останні набули популярності у вересні, коли зросли на 15% після скасування мораторію на перевірки.

Чому такі суми

Більшість підприємців не були готові до цього та користувалися фізичними РРО або сторонніми інтеграціями, вважають в українській компанії з автоматизації закладів Poster:

Багато підприємців чекали до останнього, пояснюючи це тим, що не вперше мораторій заморожують чи переносять. Запит на ПРРО від Poster у чатах та дзвінках стрімко виріс в останній тиждень вересня — в 1,5-2 рази від звичайного. Враховуючи, що якась частина підприємців використовує фізичні РРО та сторонні інтеграції, можна припустити, що десь третина бізнесів все ще не були готові до дедлайну 1 жовтня, — вважає Родіон Єрошек, CEO та співвласник Poster.

Тепер кількість ПРРО вдвічі перевищує кількість РРО. Їх кількість зросла у 4 рази порівняно з листопадом 2021 року.

Зауважте! Наразі ПРРО складають лише 29% від загальної кількості чеків, але їхній обсяг зростає щороку.

Загалом 6,62 мільярда чеків на загальну суму 2,3 трильйона гривень було виписано за 11 місяців поточного року.